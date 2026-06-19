Murió Tay Keith, productor de Drake y Travis Scott. Tenía 29 años. ¿Qué le pasó?

La industria musical internacional está de luto por el fallecimiento del reconocido productor estadounidense Tay Keith. El artista, cuyo nombre de pila era Brytavious Lakeith Chambers, fue encontrado sin vida este jueves 18 de junio en su apartamento en Nashville, Tennessee, según han informado las autoridades locales.

¿Qué pasó con Tay Keith?

Según el informe de la Policía Metropolitana de Nashville, Tay fue descubierto durante una verificación de bienestar que realizaron los agentes, preocupados por su estado. Las autoridades han señalado que no hay signos de violencia ni se sospecha de la intervención de terceros. Sin embargo, la causa exacta de su muerte aún no se ha determinado y sigue bajo investigación.

“No se sospecha de ningún acto delictivo en la muerte de Brytavious Chambers, también conocido como el productor discográfico nominado al Grammy, Tay Keith. Fue hallado muerto en su apartamento de la calle Martin esta tarde por agentes que realizaban una visita de control. Su muerte no ha sido clasificada hasta que se conozcan los resultados de la autopsia", declaró la Policía Metropolitana a través de un comunicado.

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Tras conocerse la noticia, artistas, productores y amigos cercanos han utilizado sus redes sociales para compartir emotivos mensajes de despedida. Entre ellos, el rapero BlocBoy JB, uno de los primeros en colaborar con él, dejó claro su dolor por la inesperada pérdida del productor. Otros músicos y figuras destacadas de la escena urbana también se unieron, rindiendo homenaje y recordando su increíble talento y legado.

El productor estadounidense fue hallado muerto este jueves en su apartamento de Nashville. Esto se sabe. (Photo by Johnny Nunez/Getty Images for The Recording Academy) Fotografía por: Johnny Nunez

¿Quién era Tay Keith?

La noticia ha conmocionado el mundo del hip hop y la música urbana, ya que Tay Keith era considerado como uno de los productores más influyentes de su generación. Su camino hacia la fama comenzó en 2018, cuando contribuyó a éxitos globales como Sicko Mode de Travis Scott y Nonstop de Drake, canciones que arrasaron en las listas y aseguraron su lugar en la industria.

Nacido y criado en Memphis, Tennessee, Keith empezó a producir música a los 14 años. Con el tiempo, fue perfeccionando un sonido único que fusionaba el rap sureño con el trap moderno, lo que lo convirtió en uno de los productores más buscados por las grandes estrellas del género. El productor musical, nominado en dos ocasiones a los premios Grammy, también trabajó con artistas como Beyoncé, Eminem, Cardi B, Lil Nas X, Future, J. Cole, Lil Baby, Megan Thee Stallion, Miley Cyrus y Moneybagg Yo.

Su influencia fue tan grande que se convirtió en uno de los productores más exitosos del hip hop estadounidense en la última década. En los últimos años, también fue reconocido al ser incluido en la prestigiosa lista Forbes 30 Under 30, un homenaje que subraya su impacto en la industria musical.