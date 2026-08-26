Murió Tim Curry, actor recordado por ‘It’, ‘Scary Movie’ y ‘Mi pobre angelito 2′

Tim Curry, uno de los actores británicos más reconocidos de su generación, murió a los 80 años. El intérprete alcanzó fama internacional por sus papeles como el doctor Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’ y Pennywise en la adaptación televisiva de ‘It’, así como por su participación en la segunda entrega de ‘Scary Movie’.

Tim Curry desarrolló una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Además de sus personajes más recordados, conformó el elenco de producciones como ‘Clue’, ‘Annie’, ‘Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York’, ‘Legend’ y ‘Muppet Treasure Island’. Su carrera también estuvo marcada por su trabajo sobre los escenarios, con varias nominaciones a los premios Tony y Laurence Olivier.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Tim Curry?

De acuerdo con información publicada por TMZ, Curry murió en su residencia de Los Ángeles durante la noche del martes 25 de agosto. Fuentes policiales citadas por el medio señalaron que las autoridades acudieron al domicilio alrededor de las 11:23 p. m. tras recibir un reporte relacionado con una emergencia médica. Las autoridades no sospechan que haya ocurrido un acto criminal.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa específica de su muerte. Aunque Curry enfrentó importantes problemas de salud durante los últimos años, especialmente después de sufrir un accidente cerebrovascular en 2012, los medios que confirmaron su fallecimiento no han establecido que ese antecedente haya provocado su muerte.

El actor habló públicamente sobre las secuelas del derrame en septiembre de 2025, durante la celebración por los 50 años de ‘The Rocky Horror Picture Show’. En aquella ocasión contó que todavía no podía caminar y que utilizaba una silla de ruedas.

Así lucía Tim Curry poco antes de su fallecimiento. Fotografía por: Getty Images

Un repaso por la carrera de Tim Curry

Timothy James Curry nació el 19 de abril de 1946 en Cheshire, Inglaterra. Su acercamiento a la actuación comenzó durante su adolescencia y, después de estudiar Drama e Inglés en la Universidad de Birmingham, consiguió su primer trabajo profesional en el teatro londinense con el musical ‘Hair’, en 1968. Allí conoció a Richard O’Brien, quien años después lo invitó a participar en ‘The Rocky Horror Show’.

Tim Curry interpretó por primera vez a Dr. Frank-N-Furter en el escenario en 1973, antes de llevar el personaje al cine en ‘The Rocky Horror Picture Show’ (1975). La película inicialmente tuvo una recepción modesta, pero con los años se convirtió en un fenómeno de culto y consolidó a Curry como una de las figuras más singulares de la cultura popular.

Su carrera cinematográfica continuó con producciones como ‘Annie’ (1982), ‘Clue’ (1985), ‘Legend’ (1985), ‘The Hunt for Red October’ (1990), ‘Home Alone 2: Lost in New York’ (1992), ‘The Three Musketeers’ (1993) y ‘Muppet Treasure Island’ (1996).

En televisión encontró otro de sus personajes más recordados: Pennywise, el payaso de ‘It’, la miniserie de ABC estrenada en 1990 basada en la novela de Stephen King. El director Tommy Lee Wallace explicó años después que el nombre de Curry surgió entre los productores y que, una vez considerado, prácticamente no hubo dudas sobre su elección. Para construir a Pennywise, Curry además convenció al equipo de maquillaje de reducir la cantidad de prótesis para que sus expresiones faciales tuvieran mayor protagonismo.

Tim Curry también mantuvo una importante trayectoria teatral y musical. Recibió tres nominaciones al premio Tony, por ‘Amadeus’, ‘My Favorite Year’ y ‘Spamalot’, producción en la que interpretó al rey Arturo en Broadway y por la que obtuvo otra candidatura en 2005. En televisión ganó un Daytime Emmy en 1991 por su trabajo de voz como el Capitán Garfio en ‘Peter Pan and the Pirates’ y también prestó su característica voz a personajes como Nigel Thornberry en ‘The Wild Thornberrys’.

A lo largo de su carrera grabó tres álbumes y recibió una nominación al Grammy por la narración de un audiolibro. En 2015, además, recibió un reconocimiento a la trayectoria de The Actors Fund. Tras el derrame cerebral que sufrió en 2012, redujo considerablemente sus apariciones en pantalla, aunque continuó trabajando en doblaje y participó en proyectos vinculados con ‘The Rocky Horror Show’ y, en 2024, en la película de terror ‘Stream’.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí