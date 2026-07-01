Murió Víctor Willis, el policía de Village People y autor de “YMCA”

El mundo de la música está de luto. En las últimas horas, medios internacionales confirmaron la muerte de Víctor Willis, vocalista fundador del grupo de música disco Village People, coautor de temas como Go West, In the Navy o la mítica Y.M.C.A.

¿De qué murió Víctor Willis?

A través de un comunicado, se informó que el artista de 74 años batalló contra una enfermedad de la cual no se revelaron detalles. “Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Victor Willis, vocalista de Village People. Victor falleció el martes 30 de junio de 2026 tras una breve pero agresiva enfermedad. Solicitamos respeto a su privacidad”.

La noticia generó múltiples mensajes de condolencias entre fans y personalidades de la industria musical, quienes rememoraron el legado de una de las voces más icónicas de la era disco a finales de los años setenta. “Buenos momentos nos regalaste”, “Dios te reciba en sus amorosos brazos”, “descanse en paz que gratos recuerdos musicales nos regaló, en nuestra época de juventud, en la era del disco”, “gracias por tantas alegrías y llenar de tantos recuerdos felices otros tiempos. Descansa en paz”, comentaron algunos seguidores.

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Víctor Willis falleció este 30 de junio. (Photo by Tommaso Boddi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) Fotografía por: TOMMASO BODDI

¿Quién era Víctor Willis?

Víctor Edward Willis nació el 1 de julio de 1951 en California, Estados Unidos. Antes de hacerse famoso en el mundo de la música, se dedicó al teatro y tuvo su paso por producciones de Broadway. En 1977, los productores franceses Jacques Morali y Henri Belolo lo reclutaron para ser el vocalista principal de Village People, un grupo que cambió las reglas del juego en la música disco al presentar una propuesta inspirada en diversos estereotipos masculinos de la cultura estadounidense.

Willis se convirtió en el icónico personaje del policía, una imagen que se transformó en uno de los símbolos más reconocibles de la banda. Con su voz y su carisma, Village People rápidamente alcanzó el éxito internacional, vendiendo millones de discos en todo el mundo.

Aunque muchos lo recuerdan como el cantante del grupo, Víctor Willis también fue compositor. Colaboró en la creación de varios de los grandes éxitos de Village People, como “Y.M.C.A.”, “Go West”, “In the Navy”, “Macho Man” y “Can’t Stop the Music”. Estas canciones han cruzado generaciones y siguen sonando en eventos deportivos, fiestas, celebraciones y hasta en campañas publicitarias. “Y.M.C.A.”, que salió a la luz en 1978, se convirtió en uno de los sencillos más exitosos en la historia de la música popular. Su famosa coreografía, donde el público forma las letras con los brazos, la convirtió en un fenómeno cultural que sigue siendo relevante décadas después de su lanzamiento.