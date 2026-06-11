Nació el bebé de Blessd y Manuela QM y publican primera foto: “Nunca lo voy a soltar”

El reguetonero paisa Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd o ‘El Bendito’, se convirtió en padre por primera vez. Su hijo Caleb, fruto de su relación con la generadora de contenido Manuela QM, nació.

Fue el mismo artista quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Así anunció Blessd nacimiento de su hijo Caleb

El antioqueño, nacido en Itagüí, compartió varias imágenes con su bebé en brazos y digitó:

“Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar !! Hoy es el mejor día De mi vida”.

El intérprete de Mírame, Palabras sobran y Medallo acompañó la publicación con un carrusel de tres imágenes. Una donde se ve al peño en brazos de su papá, otra donde Blessd le toma su manito y una tercera donde se ve el bebé en su cuna.

Al parecer Manuela QM, cuyo nombre de pila es Manuela Quintero, comenzó su labor de parto la noche anterior, por lo cual habría sido ingresada a la clínica de Medellín, donde finalmente el pequeño llegó al mundo.

La publicación que en cuestión de minutos llegó a más de medio millón de ‘me gusta’ contó con la reacción de varios influencers. Llamó especialmente la atención la de Westcol que escribió: “Voy a tener el mío rapidito pa´que los metamos al mismo colegio”.

El cantante Blessd y la creadora de contenido Manuela QM tuvieron un romance intermitente que comenzó en el 2023. En una charla con WestCol, en marzo pasado, Blessd reveló que ya no eran pareja. Aún así, los recién estrenados padres mantendrían una relación cordial.

El nombre escogido para el pequeño, Caleb, corresponde a uno bíblico, de origen hebreo, que significa fiel o devoto.

El nacimiento del pequeño ocurre en medio del caso judicial que envuelve al artista, acusado de presunto delito de secuestro extorsivo agravado, por parte de otro cantante llamado Andrés Felipe Sánchez, imitador de Ozuna en Yo me llamo.

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