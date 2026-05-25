Novio de ‘La Blanquita’ protagonizó fuerte pelea en Cali con vendedor ambulante ¿Qué pasó?

Naim Darrechi protagonizó un tenso momento durante una transmisión en vivo que realizó junto a su novia, la creadora de contenido Katy Cardona, conocida en redes sociales como ‘La Blanquita’, mientras recorrían las calles del centro de Cali el pasado 7 de septiembre.

Todo comenzó cuando, en medio de la caminata, una persona gritó “Deiby Ruiz”, nombre de la expareja de Cardona y padre de su hijo. La influenciadora reaccionó con molestia y respondió entre risas fingidas: “¡Tan baboso! ¡Qué risa, imbéciles!”. Desde otro punto, un vendedor ambulante contestó: “A mí sí me da risa”, a lo que ella respondió: “Pues a mí no”.

La polémica reacción de Naim Darrechi

La situación escaló cuando el influenciador español decidió regresar hacia el grupo de vendedores para confrontar a uno de ellos. Naim le preguntó qué había dicho y, en medio del intercambio, terminó escupiéndole en la cara e intentando golpearlo. Varias personas que se encontraban en el sector intervinieron para evitar que la discusión pasara a mayores.

Sin embargo, en el video no queda claro que el hombre confrontado por Darrechi fuera quien gritó inicialmente “Deiby Ruiz”. En ese momento, la cámara no enfocaba al grupo de vendedores y había varias personas en el lugar. El hombre, de hecho, aseguró que él no había hecho el comentario que molestó a Cardona.

La discusión no terminó con la intervención de quienes intentaron separarlos. Darrechi siguió increpando al hombre y llevó la confrontación a otro terreno: además de los insultos, hizo comentarios sobre su apariencia física y su situación económica. En distintos momentos lo llamó “feo” y “gordo” y presumió tener más dinero que él.

La actitud del influenciador generó cuestionamientos en redes sociales, especialmente porque el conflicto terminó involucrando una agresión física y expresiones que muchos usuarios consideraron despectivas y clasistas.

Posteriormente, ‘La Blanquita’ explicó que la reacción de su pareja se produjo porque él intentó defenderla después de que se burlaran de ella. Sin embargo, esa explicación no despejó las dudas sobre la identidad de la persona que realizó el comentario inicial ni sobre la decisión de Naim Darrechi de confrontar físicamente a uno de los vendedores.

El video, mientras tanto, continúa generando reacciones entre quienes consideran que el español simplemente defendió a su pareja y quienes cuestionan que esa defensa terminara en una agresión contra una persona cuya participación en el comentario inicial ni siquiera está comprobada.