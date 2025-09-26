Nuevo reporte de salud de Alci Acosta: esto dijo Checo Acosta sobre la evolución de su papá

La salud de Alci Acosta mantiene atentos a sus seguidores luego de que, entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes, se conociera que el reconocido bolerista permanece internado en la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla, donde recibe atención en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El artista, de 87 años, está bajo cuidado médico por una afección relacionada con sus riñones y su próstata.

Desde que se conoció la situación, sus seguidores han estado atentos a los reportes de su familia. Este lunes, su hijo, el cantante Checo Acosta, visitó al artista y, después de recibir información sobre su evolución, compartió en redes sociales un nuevo reporte que da cuenta de cómo ha respondido a los procedimientos realizados durante su hospitalización.

¿Cómo evoluciona la salud de Alci Acosta?

“Se encuentra estable, respondiendo muy bien a los procedimientos. Sigue en manejo conservador”, escribió Checo Acosta en una publicación de Instagram, acompañada de una fotografía en la que aparece junto a su padre. Con este mensaje, el cantante también agradeció las oraciones y los mensajes de apoyo que han recibido durante las últimas horas.

El nuevo reporte llega después de que Checo confirmara que Alci Acosta permanece bajo atención médica en Barranquilla por la afección que compromete sus riñones y su próstata. En el primer comunicado, el artista había señalado que su padre estaba estable y agradeció al personal de la Clínica La Misericordia Internacional por estar pendiente de cada procedimiento.

En declaraciones entregadas a Noticias RCN, además, Checo Acosta mencionó que su padre recibe atención médica desde el viernes y que durante este periodo superó un procedimiento que representaba un alto riesgo. Según explicó, el equipo médico les informó que el intérprete había asimilado bien los procedimientos realizados.

El hijo del Alci Acosta también contó que, si la evolución continuaba como esperaba el equipo médico, estaba previsto retirarle la sedación dentro de las siguientes 24 horas.

La publicación de Checo Acosta provocó mensajes de apoyo de varias figuras del entretenimiento colombiano. Carlos Calero, presentador de ‘Día a Día’ le envió un abrazo al maestro y le deseó que continuara respondiendo al tratamiento. Pilar Schmitt, Josse Narváez y Carolina Sabino también dejaron mensajes de cariño y oraciones para el artista, que durante décadas se consolidó como una de las voces más reconocidas del bolero en Colombia.

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