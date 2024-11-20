One Direction está de luto tras triste pérdida: fallecimiento entristece a los fans

La comunidad de One Direction vuelve a estar de luto. Tras las recientes muertes del coreógrafo Paul Roberts, en septiembre pasado, y del cantante Liam Payne, en octubre de 2024, una nueva pérdida sacudió a los seguidores en las últimas horas. La noticia fue confirmada en horas recientes y generó reacciones inmediatas en redes sociales.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Quién era y cómo murió Camryn Magness, cantante que abría las giras de One Direction?

Camryn Magness, la joven artista que acompañó a la banda en varias de sus giras murió a los 26 años tras un accidente en el que fue atropellada mientras conducía un scooter eléctrico en Fort Myers, Florida, el 5 de diciembre de 2025. Su fallecimiento fue confirmado días después a través de un comunicado publicado por su familia en sus redes sociales, donde se la describieron como una persona de “espíritu brillante”, “voz cautivadora” y “profunda bondad”, y se pidió respeto y apoyo para sus seres queridos en este momento difícil.

“Nuestros corazones pesan mientras lloramos la pérdida de nuestra querida Camryn, una fuerza radiante cuya voz cautivadora, tímida y espíritu brillante tocó a tantos. Ya sea bajo las olas o en el escenario, conoció la vida con energía valiente y profunda bondad. En el silencio y entre las olas su memoria saldrá a la superficie brillante, audaz e inagotable. Descansa en azul infinito, nuestra dulce niña. Serás profundamente amada y querida para siempre”, se lee en una publicación acompañada por un video en el que Magness disfrutaba de una de sus actividades favoritas: bucear.

Camryn Magness comenzó su carrera musical desde muy joven, ganando reconocimiento con covers en YouTube y abriendo conciertos para artistas como Cody Simpson y Greyson Chance antes de unirse a One Direction en sus tours Up All Night y Take Me Home entre 2012 y 2013. Además de su trabajo con One Direction, también abrió para Fifth Harmony y desarrolló su propia música a lo largo de los años, consolidándose como artista independiente.

Seguidores de la agrupación, así como amigos y colegas de la fallecida cantante, lamentaron su partida a través de varias publicaciones en redes sociales. “Enviamos mucha fuerza y amor a sus seres queridos”, “descansa en paz, amiga. Me quedo con el coraje y la fuerza que te caracterizaban. Te amaré por siempre” y “hermosa Camryn, mi corazón sufre con esta noticia. Siempre seré tu mayor admiradora. Te quiero mucho”, fueron algunos de los mensajes que recibió.