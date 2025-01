Orlando Liñán contó que su exmánager le debe millonaria suma. ¿Qué pasó?

Orlando Liñán además de presentador y actor, también es cantante. El artista, que alcanzó la popularidad cuando protagonizó ‘Diomedes, El cacique de la junta’, la bioserie que en RCN contó la vida del intérprete de ‘Mi primera cana’, da conciertos constantemente en espectáculos privados, ferias, fiestas y eventos, en general. Liñán tiene su grupo vallenato y es bastante conocida esta faceta en el medio artístico. Como también es habitual, tiene su equipo de trabajo además de músicos y manejadores.

Hace casi seis meses Liñán dio a conocer que ya no tenía vínculo laboral con Harold Becerra, quien se desempeñaba como su mánager. Ahora en el espacio en el que también funge como anfitrión ‘Buen día Colombia’ decidió contar en detalle por qué rompió relaciones con Becerra, al tiempo que reveló que este le debe una millonaria cantidad de dinero.

Orlando comenzó contando que cuando decidió unir a su equipo a Harold, hubo personas que lo alertaron para que se abstuviera de trabajar con él, pero el artista quiso confiar en que él era buena persona como se mostraba y así fue en principio. Liñán mencionó que anteriormente Becerra fue manager de Martin Elías y en ese rol, también habría tenido inconvenientes.

Con el tiempo, Liñán que confiaba en Harold, no le pedía todos los dineros que recibía por sus conciertos a Becerra sino que le decía que los dejara ahí en reserva, también pensando en una especie de ahorro.

Manager de Orlando Liñán se habría quedado con dinero del artista

Los problemas comenzaron cuando surgieron descuadres o inconsistencias de dinero en aspectos como pagos y gastos. Más tarde, según Liñán le pidieron de la agencia de viajes de su confianza que pagara unos tiquetes pendientes de una presentación pasada; Liñán pensaba que todo estaba al día. “Tengo sagrado en mi vida que pago todo lo que debo, así me quede sin nada”, mencionó Liñán.

Cuando le indagó a Harold sobre ese asunto en particular fue que notó que había malos manejos, pues Becerra había recibido dineros y le admitió que se había gastado la plata. “Me gasté la plata, tuve un problema”, le dijo su manager.

Ese monto inicial fue 5 millones de pesos. Orlando le dijo a su exmánager que le pagara de a poco, pero eso no pasó y en vez de eso, siguió recibiendo dineros.

Fue cuando Orlando le pidió todo su dinero, pues quería comprar un seguro estudiantil a Max su hijo, pero su ex representante lo evadía y no le daba el dinero, finalmente le admitió que se había gastado ese dinero. Eran cerca de 100 millones de pesos.

Liñán se molestó, pero le dio la oportunidad a Becerra de pagarle de apoco, eso si le restringió la posibilidad de recibir dinero. “Le dije me pagas la plata pero no me recibes más dinero”.

Aun así habría seguido recibiendo de anticipos. La millonaria deuda sigue pendiente y por ello fue que el artista finalmente, lo desvinculó de su organización.

Liñán lamentó que pese a que él es la víctima haya resultado señalado e incluso haya recibido amenazas y ante muchos lo hayan hecho quedar como el culpable o malo del paseo.

“Yo te puedo mostrar conversaciones donde Harold me dice que me va a entregar mi plata (...) Yo nunca le presté plata a él, él cogió y se gastó dinero que no le pertenecía y eso es un delito. Eso es abuso de confianza, que es un delito que tiene cárcel (...) Yo hablé con su papá, hablé con su hermano, le escribí a su mujer y ninguno me da razón (...) y decidí hablar porque comenzando este año él llamó a Jair, el representante legal de la empresa que se está encargando de la parte de los contratos, y le dijo que ya estaba aburrido de que llegara a partes y la gente le comentara lo que había pasado conmigo, que nosotros no tenemos por qué estar diciendo a la gente lo que ha pasado y que él podía hacer una locura. Ya eso a mí me parece una amenaza, entonces yo en estos momentos, sí voy a iniciar un proceso judicial contra él”, afirmó el artista en la entrevista que le realizó su compañero Edison Lozano.

Aquí más noticias que son tendencia