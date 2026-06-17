Papa de Gaspi lanza fuertes declaraciones sobre muerte de su hijo: “Para mí fue un atentado”

El domingo 14 de junio en la mañana dos helicópteros sufrieron un percance cuando se tocaron, mientras sobrevolaban a baja altura sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes de Rio de Janeiro.

El incidente provocó la caída de las dos aeronaves y sus ocupantes murieron calcinados. Dentro de la víctimas estaban el cantante estadounidense Oliver Tree y el influencer argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi. La tragedia, que ha enlutado en mundo del entretenimiento sigue generando noticias sobre lo que pudo haber pasado y lAs autoridaDes aeronáuticas de Brasil continuan con la investigación.

En redes sociales circulan numerosas teorías sobre la causa del accidente fatal y algunas tiene que ver con que no fue un accidente, sino un atentado, ya que Tree pudo haber recibido amenazas por sus contenidos, algo que vale la pena mencionar ninguna autoridad ha mencionado o sugerido.

En entrevista con el diario El Clarín de Argentina, el padre de Gaspi, el señor Ricardo Prim se mostró inclinado hacia la teoría que se aparta de que fue un accidente.

El diario el Clarín que lo visitó en su librería Buensur, en Puerto Madryn, donde vive el padre de Gaspi, recogió su testimonio así como el dolor de su reciente perdida.

“Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo”, dijo el padre del influencer que explicó que no tenía intenciones de abrir su local el lunes siguiente a la tragedia, pero decidió hacerlo. “Yo hoy no iba a venir a la librería. La gente viene, llora y me deja flores. En cada abrazo que me dan, siento que me abrazara Gaspi”.

Acerca del accidente indicó: “No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”.

El señor que pese a vivir lejos de Buenos Aires, donde radicaba su hijo, mencionó que tenían una estrecha relación y también comentó cómo la cercanía con la librería incentivó su creatividad.

“Siempre vi creatividad en él. Cuando era chico yo decía que iba a ser director de cine. Veíamos las películas de Batman juntos. Siempre fue un chiquito muy inteligente y muy sensible”.

Padre de Gaspi negó que su hijo consumiera drogas

También se refirió a una época en que la vida de gaspar fue algo compleja. “De pibe no la pasó tan bien. Estuvo en Chile con la madre cuando era muy chico. Pero era muy vivaz, siempre”

Negó por completo las versiones que indican que él consumiera drogas y habló de la responsabilidad de su fallecido hijo. “Hay mucha gente rota, ignorante y mala persona. Hay mucho tarado que habla mal de él. Nunca se drogó. Sí tomaba alcohol, fumaba, pero me consta que nunca se drogó (…) Era muy perfeccionista. Invertía mucho en sus videos, en sus cortos. Muchas veces le ofrecieron plata para hacer publicidad para juegos y él decía: ‘No voy a ser cómplice para que los pibes sean ludópatas’”, dijo el padre.

También recordó que Lucas, el productor que también falleció le contó su lloró con un mensaje que él le envió antes de la famosa pelea del año que regresó a Gaspi a la escena pública. “Antes de la pelea le grabé un video y le dije que era el campeón de todos los campeones del mundo. Después me contó Lucas Vignale que Gaspi se puso a llorar cuando escuchó mi mensaje. Y fue porque con todo lo que había hecho, ya había ganado”.

Para el padre de Gaspi su hijo le ha permitido ver la cercanía y la umanidad de su comunidad. “Para todos acá yo soy ‘el papá de Gaspi’. Habían dejado un papel pegado con cinta scotch para él (…) En este momento tan deshumanizante, me pasó algo increíble. Me terminé abrazando con gente que no conozco. Gaspi nos humanizó más a todos”.

Don Ricardo usó sus redes sociales para homenajear a su hijo. En una publicación subió una foto de él y Gaspi cuando era niño y en otra, ya los dos adultos escribió. “Gaspi, te quiero siempre”

De momento, se sabe que el caso es investigado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de Brasil. Así mismo las familia está en la labor de la repatriación del cuerpo a Argentina, donde se le dará el último adiós.

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