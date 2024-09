Papá de Maryan Gómez del Desafío contó duros datos de su muerte: “tenía moraditos”

El pasado 1 de septiembre la muerte inesperada de Maryan Gómez, participante de Desafío The Box en el 2023, sacudió al público seguidor de este exitoso formato. Era muy difícil de creer que una deportista de alto rendimiento hubiera fallecido a los 29 años.

Inicialmente, se estableció que había sido de muerte natural y una afectación pulmonar, sin embargo con el paso de los días su entrenador y algunos otros cercanos aseguraron en sus redes sociales que la joven había estado muy deprimida y rodeada de amistades dudosas. Se mencionó que su muerte habría sido ocasionada por una sobredosis. Las distintas conjeturas comenzaron a inundar las redes y por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. Quedó al descubierto que Maryan no pasaba por un buen momento de su vida y esto le habría afectado bastante su salud mental.

Maryan Gómez no quiso que su padre la viera mal

El pasado 3 de septiembre se llevaría a cabo su entierro, sin embargo, este se ve aplazado porque se están realizando nuevos estudios en su cuerpo para determinar cuáles fueron las causas reales de su muerte.

Este fin de semana, el programa La Red habló con Iván Gómez, su padre adoptivo, quien reveló aspectos inquietantes hasta ahora desconocidos sobre el deceso de su hija.

Comenzó contando que llevaba días hablando con ella y procurando verla, pero ella se negaba y la última vez le prometió ir “pero no llegó”, mencionó el señor Iván, visiblemente acongojado sobre la llegada de su hija que esperó sin éxito el viernes 30 de agosto.

Luego, detalló que el sábado recibió la llamada de un amigo de Maryan, quien le dijo que estaba llamándolo a escondidas y que ella no quería que él la viera, pero “me dijo que estaba muy enfermita”

Gómez procuró llegar e iba en camino, cuando recibió una nueva llamada; esta vez para indicarle que su hija adoptiva era llevada a la clínica Juan N Corpas, porque se estaba deteriorando más. Allí la vio con vida por última vez, sin saber que sería así.

“Me acongojé porque la vi muy desmejoradita, ya no era la muchacha fuerte, alegre y feliz, entró en muy malas condiciones, evitándome no me quería dar la cara queriendo decir ‘papá, tú tenías la razón’. Mi niña se me salió de las manos. No tenía control de Maryan ella me evadía (…)”, mencionó el señor evidenciando que Maryan no quería que él la viera en esa condición.

“Yo desde que la vi cubierta, dije ya no está, entonces yo desesperadamente le corrí el pelo así, Dios mío, no me quiero acordar de eso (…) Porque hubo una sospecha de que ella tenía unos moraditos por aquí (señalando el cuello) y a última hora Elisa pidió una revisión y yo también quería eso porque sí había una duda. Maryanita me falleció de un paro respiratorio, de eso me murió con una hemorragia de sangre, fue por eso que se sospechó de algo, de pronto, que le hubiera pasado”, indicó.

El registro de defunción de Maryan Gómez fue anulado ¿por qué?

Según los conductores del programa, el entierro quedó pospuesto, pues cuando iba a ser realizado el CTI habló con la persona que guiaba el carro fúnebre para advertir que no se podría realizar el sepelio, ya que era necesario hacer una necropsia detallada del cuerpo de la deportista para dar con las razones exactas de su muerte.

Por esta misma razón, el registro de defunción expedido por la clínica donde menciona causas naturales de la muerte fue cancelado y se expedirá uno nuevo cuando la investigación concluya. Las personas cercanas a la joven fallecida fueron advertidas por las autoridades de no dar declaraciones sobre lo ocurrido hasta que no haya un informe oficial de la muerte.

