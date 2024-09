Pepe y Ángela Aguilar enfrentan demanda legal ¿de qué se trata?

Pepe Aguilar y su hija Ángela se encuentran en los titulares de las noticias del entretenimiento nuevamente. En esta ocasión no es la vida sentimental de la hija del patriarca de la familia, ni las declaraciones del hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, los que ha llamado la atención, sino un asunto meramente legal.

En esta oportunidad, el cantante productor de 56 años y su hija de 20, están señalados de negarse a pagar una liquidación a uno de los músicos que duró mas de dos décadas trabajando y falleció.

Según lo informado por Pedro Sola en el programa Ventaneando, Miguel Ángel Hernández, quien sería uno de los músicos del show de la familia Aguilar, falleció en tiempos de pandemia, por lo que su viuda, la señora Ana Rosa Macías, le solicitó a Pepe una prima de antigüedad por los 21 años trabajados.

Acusan a Pepe Aguilar de no pagara derechos laborales

El programa entrevistó al abogado de la viuda, Arturo Yair Caridad, quien declaró que la demanda comenzó en el 2022, después de que la señora anunció el fallecimiento de su esposo y el representante de la familia Aguilar le comentó que sí se le daría una liquidación, pero que tendría que firmar un documento en el que se renunciaba a sus derechos laborales.

“La señora habló directamente con Pepe Aguilar que le informó que le pagaría una cantidad pero era insuficiente, era mínima, ni siquiera cubría las prestaciones del año”, aseguró el abogado.

Según Caridad, no sería la primera vez que Aguilar se niega a pagar lo de ley. “En una gira que tuvieron en Estados Unidos, me comenta uno de los testigos, que por instrucciones de Pepe Aguilar, (…) tenían que firmar una carta donde renunciaban a cualquier accidente, porque no querían desembolsar el pago de seguros en la Unión Americana. Los músicos se negaron”, precisó el abogado.

En la demanda presentada, el abogado de la parte demandante está solicitando el pago de prima de antigüedad, la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones, compensación por servicios de fallecimiento y reparto de utilidades, entre otros.

Adicionalmente, el representante de la viuda aseguró que tanto Pepe Aguilar como su hija Ángela fueron citados para argumentar su posición, pero no se presentaron. Ahora, las respectivas autoridades deberán emitir una resolución en la que se condene a los demandados o se desestimen los señalamientos de la parte acusadora.

De momento, ni Pepe ni Ángela se han pronunciando ante la polémica, ni emitido ninguna declaración.

