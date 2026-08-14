Periodista de ‘Noticias Caracol’ se quiebra al reportar terremoto: su familia fue afectada

Freddy Gómez, periodista de ‘Noticias Caracol’, se quebró en vivo mientras reportaba desde Pereira la emergencia provocada por el terremoto que afectó a varias zonas del país. En medio de la cobertura, el reportero contó que su propia familia también resultó afectada por el movimiento telúrico y que, como padre cabeza de hogar, debía velar por sus hijas mientras continuaba informando sobre la tragedia.

La conversación se produjo durante una reciente emisión del informativo, cuando la presentadora María Lucía Fernández le preguntó al reportero por su situación personal. El periodista, quien se encontraba en Pereira, comenzó entonces a hablar sobre lo ocurrido con su madre y sus hijas.

¿Cómo está la familia de Freddy Gómez, periodista de ‘Noticias Caracol’?

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado por la situación, Gómez explicó que la vivienda donde se encontraba su madre sufrió daños en su infraestructura, por lo que tuvieron que trasladarla del lugar.

“Donde vive mi mamá se sufrieron afectaciones en la infraestructura, han tenido que moverla del lugar donde estaba”, relató el corresponsal, quien también contó que estaba acompañado de sus hijas: “Estoy con mis hijas, yo soy padre cabeza de hogar y me traje a mis hijas. Vivimos en un piso alto donde también se presentaron algunos problemas”.

El periodista de ‘Noticias Caracol’ reconoció que, además de continuar con la labor de informar sobre la emergencia, tendría que comenzar a ocuparse de las necesidades de su propia familia. Entre ellas, mencionó la búsqueda de agua y un lugar seguro donde pasar la noche.

“Ya empezar a mirar dónde vamos a empezar a buscar agua y dónde vamos a empezar a mirar dónde vamos a pasar la noche”, contó Freddy Gómez.

A pesar de la situación que estaba viviendo, el reportero decidió continuar con la cobertura y aprovechó el espacio para pedir ayuda para los habitantes de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto.

“No hay supermercados, no hay restaurantes, no hay energía en gran parte de la ciudad, no hay gas”, señaló Freddy Gómez.

Además, mostró el trabajo de los voluntarios que participaban en las labores de rescate. Explicó que, ante la falta de herramientas y elementos de iluminación, algunas personas estaban intentando encontrar sobrevivientes prácticamente con sus propias manos.

“Lo que ustedes están observando a esta hora es donde se están realizando rescate prácticamente con las manos”, concluyó.

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