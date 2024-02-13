¿Por qué Verónica Castro usa tanque de oxígeno? Su hermano ‘El Güero’ Castro reveló la razón

Verónica Castro volvió a llamar la atención por su estado de salud luego de aparecer públicamente durante la ceremonia de graduación de su hijo Cristian Castro. La actriz mexicana asistió al evento y fue captada utilizando un tanque de oxígeno, una imagen que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores y medios de comunicación.

La situación llevó a que algunos medios y usuarios en redes sociales especularan sobre las razones por las que la artista de 73 años necesita utilizar oxígeno. Ante las preguntas de la prensa, su hermano José Alberto ‘El Güero’ Castro se refirió recientemente al tema y explicó qué hay detrás del uso del tanque.

¿Por qué Verónica Castro usa tanque de oxígeno?

El productor mexicano aseguró que el uso del oxígeno está relacionado con el historial de tabaquismo de su hermana. Durante un encuentro con medios de comunicación, fue consultado directamente sobre la razón por la que Verónica Castro necesita recurrir al dispositivo.

“El oxígeno es necesario por exceso de fumar”, afirmó José Alberto ‘El Güero’ Castro, según recogieron medios mexicanos. De esta manera, vinculó la necesidad de utilizar oxígeno con las consecuencias que el consumo de tabaco habría dejado en la salud respiratoria de la actriz.

Sin embargo, el productor también buscó aclarar que la situación no significa que Verónica Castro deba permanecer conectada al oxígeno de manera permanente. Explicó que su hermana lo utiliza principalmente cuando sale de casa y debe realizar trayectos largos, pues en esas circunstancias necesita contar con apoyo para mantener una adecuada oxigenación.

“El Güero” Castro también descartó que se trate de una situación de gravedad. Ante las preguntas de los periodistas sobre el estado de salud de la actriz, aseguró que “no es nada grave”, aunque reconoció que el oxígeno resulta necesario en determinadas circunstancias.

Las imágenes de la graduación de Cristian Castro se conocieron el pasado 12 de agosto, cuando Verónica asistió como madrina de la generación de su hijo. La ceremonia se realizó en el Teatro Royal Pedregal, en Ciudad de México, y permitió verla nuevamente en un evento público junto al cantante.

No es la primera vez que la actriz aparece utilizando este tipo de apoyo. En octubre de 2025 también fue fotografiada con oxígeno y en silla de ruedas. En aquella ocasión, la propia Verónica explicó que recurría a estos elementos principalmente por comodidad.

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