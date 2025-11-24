Pras Michel, fundador del grupo musical The Fugees, condenado a 14 años de prisión

Pras Michel, uno de los fundadores de The Fugees, enfrentará una pena de 14 años de prisión tras un proceso judicial que lo dejó en el centro de uno de los casos más comentados de los últimos años en Estados Unidos.

La decisión fue tomada recientemente por un tribunal de Washington y ha reactivado el debate sobre la influencia política y el alcance de ciertos financistas internacionales.

¿Por qué condenaron a Pras Michael, de The Fugees?

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios como The New York Times, el artista fue declarado culpable por su participación en una compleja operación impulsada por el empresario malasio Low Taek Jho, también conocido como Jho Low. Esta maniobra habría involucrado el movimiento de alrededor de 120 millones de dólares destinados a ganar influencia política en territorio estadounidense.

Según los investigadores, Pras Michel, de 52 años, distribuyó parte de ese dinero entre varios donantes que luego aportaron a la campaña de reelección de Barack Obama en 2012. La sentencia, emitida el pasado 20 de noviembre, se basa en ese esquema y en otras acciones atribuidas al rapero en años posteriores.

En 2018, el cofundador de The Fugees también habría intervenido en un intento por convencer a funcionarios de la administración Trump y del Departamento de Justicia para que detuvieran las investigaciones federales contra Jho Low por presunta malversación de fondos. Las autoridades sostienen que, en paralelo, presionó para lograr la extradición de un empresario chino residente en Estados Unidos.

El músico fue hallado culpable en abril de 2023 de diez cargos, entre ellos lavado de activos, prácticas de lobby no registradas, manipulación de testigos y violaciones relacionadas con la financiación de campañas políticas. En el juicio declaró el actor Leonardo DiCaprio, dado que Jho Low fue uno de los financiadores de la película El lobo de Wall Street (2013). Low continúa prófugo de la justicia, aunque niega cualquier delito, según reportes de The Guardian.

La defensa del artista, que había solicitado una pena de tres años, calificó el fallo como “desproporcionado” y anunció que presentará una apelación. El abogado de Michel insiste en que las intenciones políticas del financiero malasio no guardaban relación directa con el comportamiento del músico y sostuvo que Low únicamente buscaba aparecer en una fotografía junto al entonces presidente Obama.