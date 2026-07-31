Preocupación por ‘El alpinista de Netflix’: sigue desaparecido tras una avalancha

El nombre de Nirmal Purja, conocido por millones de espectadores como ‘El alpinista de Netflix’ gracias al documental ’14 Peaks: Nothing Is Impossible’, volvió a ocupar titulares internacionales, pero esta vez por una compleja situación. El jueves 30 de julio, el reconocido montañista nepalí desapareció junto con parte de su equipo tras quedar atrapado en una avalancha mientras ascendía el Broad Peak, una de las cumbres más altas y exigentes de Pakistán.

La noticia ha generado preocupación entre seguidores del documental y de la comunidad del alpinismo, pues Purja es considerado una de las figuras más influyentes de este deporte en la actualidad. Mientras las autoridades mantienen un operativo de búsqueda en la montaña, la incertidumbre crece sobre el estado del escalador y de los demás integrantes de la expedición, en medio de condiciones climáticas que dificultan las labores de rescate.

¿Qué se sabe sobre ‘El alpinista de Netflix’ y su equipo?

De acuerdo con la agencia Reuters, la avalancha se produjo cuando el grupo se encontraba en las laderas del Broad Peak, en la región de Gilgit-Baltistán, alrededor de los 6.600 metros de altitud. El contacto con la expedición se perdió poco después del desprendimiento de nieve, lo que dio inicio a un complejo operativo coordinado por el Alpine Club of Pakistan y las autoridades locales.

‘El alpinista de Netflix’ hacía parte de un grupo integrado por montañistas de Nepal, Pakistán, Estados Unidos, Omán y China. Reuters señala que seis de los diez desaparecidos son ciudadanos nepalíes, entre ellos Purja, considerado uno de los alpinistas más importantes de la actualidad por haber escalado los 14 ochomiles del planeta en un tiempo récord, hazaña que fue retratada en el documental de Netflix estrenado en 2021.

Hasta ahora se ha confirmado la recuperación de cuatro cuerpos. Según The Guardian y Associated Press, tres de las víctimas ya fueron identificadas, entre ellos el guía nepalí Pur Bahadur Gurung, la alpinista omaní Nadhira Al Harthy y la estadounidense Mallory Geis, mientras que la identidad del cuarto cuerpo aún no ha sido revelada oficialmente.

Sobre el estado de ‘El alpinista de Netflix’, las autoridades no han confirmado si logró sobrevivir. Sin embargo, diversos medios internacionales reportan que su dispositivo de rastreo GPS registró movimiento después de la avalancha. Los equipos de rescate insisten en que esa información no puede interpretarse como una prueba de que esté con vida, ya que el movimiento pudo deberse al desplazamiento del equipo durante el alud o a otros factores.

Las labores de búsqueda continúan con apoyo de helicópteros del Ejército de Pakistán, drones y rescatistas especializados. No obstante, el mal tiempo, la altitud extrema y la complejidad del terreno han limitado el avance del operativo.

Tanto Nepal como China manifestaron su disposición para colaborar con las autoridades paquistaníes mientras continúa la búsqueda de ‘El alpinista de Netflix’ y del resto de la expedición, a la espera de una actualización oficial sobre su paradero.

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