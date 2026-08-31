¿Qué le pasó a Alci Acosta? El artista está en UCI. Este es su estado de salud

El bolerista colombiano Alci Acosta ha generado gran preocupación entre sus fans tras conocerse este domingo 31 de agosto que está hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Barranquilla. La noticia fue confirmada por su hijo, el también cantante Checo Acosta, quien compartió detalles sobre la salud de su padre.

Estado de salud de Alci Acosta

En un comunicado que publicó en sus redes sociales, el intérprete de Checumbia explicó que su padre está enfrentando problemas relacionados con sus riñones y su próstata, por lo que está recibiendo atención médica especializada. A pesar de la situación, también quiso tranquilizar a todos al mencionar que el artista se encuentra estable. “Mi padre Alci Acosta ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en U.C.I. ya estable con toda la atención requerida”, se lee en el comunicado.

De igual manera, agregó: “A nombre de toda nuestra familia, agradecemos las atenciones en la Clínica la Misericordia @clinicamisericordiainter , cuyo personal ha estado atento a cada procedimiento. Así mismo también le damos gracias a todas las personas por sus mensajes de apoyo y cariño”.

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Hasta el momento, no se han revelado públicamente muchos detalles sobre un diagnóstico en particular, los tratamientos que ha recibido ni cuánto tiempo estará en el hospital; sin embargo, sus seguidores le han dejado mensajes de aliento, deseándole una pronta recuperación:

“Abrazo grande al padre, al amigo, al artista y a todos ustedes. Pronta recuperación”, “pronta recuperación maestro de maestros”, “fuerza para el hijo de Soledad, el Maestro Alci Acosta y su hijo el representante del folclor caribeño y tropical @checoacosta”, “pronta recuperación para el maestro. Oraciones por su salud”, “es un guerrero de Dios y Dios le dará sanidad pronto te seguiremos escuchando tu voz impecable”, “todo nuestro cariño y oración por la pronta recuperación de Alci”.

¿Quién es Alci Acosta?

Alci Acosta es considerado como uno de los íconos de la música romántica y el bolero en Colombia. Con 87 años, ha forjado una gran carrera artística y es recordado por temas inolvidables como La copa rota, Traicionera y La cárcel de Sing Sing.

En una entrevista con Vea, el famoso bolerista compartió que está a punto de cerrar un capítulo en su carrera artística para poder pasar más tiempo con su familia y disfrutar de esta nueva fase de su vida. Tras más de seis décadas en el mundo de la música, el intérprete ha expresado en varias ocasiones su anhelo de alejarse de los escenarios. “Prácticamente estamos en nuestras presentaciones de despedida. Creo que como muy demoradito el año entrante voy a tomar la decisión de despedirme para siempre”, dijo en septiembre del año pasado.