¿Qué le pasó a Zion? Sufrió un accidente y su condición médica es “reservada”

Este martes 7 de octubre, sobre las 3:00 p.m., se informó a través de las redes sociales de Zion, que el cantante sufrió un accidente: “Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación".

Aunque no revelaron muchos detalles, ni dijeron qué tipo de accidente sufrió, pidieron a todos los fanáticos oraciones por el estado de salud del artista. “Agradecemos el cariño, las oraciones y el apoyo de todos sus seguidores y pedimos respeto y paciencia en este momento. Las actualizaciones serán comunicadas únicamente por medios oficiales”.

Según América TV y El Vocero, Zion habría sufrido un siniestro vial y estaría en un centro médico de San Juan. Según El Nuevo Día (de Puerto Rico), “el doctor Israel Ayala, director de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, informó que el cantante ingresó con múltiples traumas de cuidado, por lo que evalúan cuál es el tratamiento adecuado para él. Todas las novedades médicas serán informadas por el equipo de trabajo del reguetonero, de acuerdo con el comunicado”.

Zion dio concierto en Medellín

Recientemente, el boricua había regresado a la escena musical presentando su nuevo sencillo “The Perfect Melody II, Chapter I”. Para celebrar, el artista brindó un show especial en “El Balcón de Belisario” en Provenza, en Medellín, donde cautivó a sus fanáticos:

“Esa es mi gente bella de Colombia, ante todo el respeto con un artista como Zion son de las mejores letras del tiempo”, “gran show”, “espectacular”, “me encantó”, “que me perdone la nueva era, pero como tú no hay 2”, “Zion en otra vida fuiste colombiano”, “el mejor”, escribieron los seguidores.