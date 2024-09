Amaury Gutiérrez sería expulsado de Colombia. ¿Por qué? “Me encuentro detenido”

En las últimas horas, el cantante Amaury Gutiérrez denunció a través de sus redes sociales que fue detenido en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena.

“Lamentablemente, me veo en la necesidad de informarles que mis presentaciones programadas en Colombia quizás tendrán que ser pospuestas debido a circunstancias imprevistas y fuera de nuestro control. El departamento de inmigración de Cartagena, Colombia, no nos permitió la entrada al país ni a mí ni a mi equipo, lo que ha resultado en una situación”, se lee en un comunicado que posteó.

Enseguida, el artista explicó que, debido a esa situación, ha tenido que dormir en el piso. “Actualmente, nos encontramos retenidos en condiciones que no son las mejores. No nos dejan regresar a Miami o ir a otro país en una aerolínea diferente únicamente con la que vinimos y directamente a Miami hay vuelos disponibles hasta mañana, me encuentro en un cuarto con mi manager detenido, durmiendo en el piso y con todas nuestras pertenencias. Lamento profundamente los inconvenientes que esto pueda causar a todos aquellos que esperaban disfrutar de nuestras presentaciones. Agradecemos su comprensión y apoyo en este difícil e incómodo momento para nosotros”.

¿Qué pasó con Amaury Gutiérrez? Migración Colombia se pronunció

Tras el inconveniente con el intérprete de Yo sé que es mentira, Migración Colombia emitió un comunicado explicando lo que, según ellos, ocurrió con el artista el pasado 3 de septiembre en el aeropuerto de Cartagena.

De acuerdo con el ente de control, se detectaron irregularidades en los documentos de identificación de Yasir Pérez, uno de los integrantes del equipo de trabajo de Amaury, durante el proceso de control migratorio.

“Uno de sus acompañantes, el ciudadano estadounidense Amaury Gutiérrez, interrumpió de manera abrupta y alterada el procedimiento, y manifestó de forma desafiante y en voz alta su intención de acompañar a Pérez en caso de que este fuera inadmitido. Luego de esto, lanzó su pasaporte de manera brusca y mostró una actitud intimidante al intentar salir por la puerta de ingreso, lo que obligó a la intervención del personal de seguridad del aeropuerto y de apoyo de la Policía Nacional. Este comportamiento provocativo de Gutiérrez generó una situación de tensión con los oficiales presentes en el control, quienes se vieron en la necesidad de intervenir para mantener el orden”, se lee en el documento oficial emitido por Migración Colombia.

En otra publicación, Amaury Gutiérrez escribió: “Preso en aeropuerto de Cartagena Colombia por decirle comunista a un agente de inmigración que me trató como un c. Nunca en mi vida me trataron tan mal, únicamente en Cuba cuando fui esclavo. Dios tiene un propósito para todo. Bendiciones familia”.

Sus amigos y seguidores le han dejado múltiples mensajes: “siento mucho que tengas que pasar por una situación tan injusta e incómoda”, “lamento mucho esto hermano, que las condiciones para que salgas de ahí se den ya”, “querido Amaury desde la distancia estamos contigo”, “ojalá salgas pronto de ese incómodo momento en el que te encuentras, un abrazo y cuídate mucho”.