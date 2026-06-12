¿Qué pasó con Piqué? El ex de Shakira enfrenta una delicada crisis

Shakira ocupa la atención y los titulares de los medios en el mundo entero por cuenta de su actuación en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026. Desde ya millones aguardan el espectáculo que dará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, en el medio tiempo del partido de la final de este mismo evento, donde compartirá escenario con Madonna y BTS.

Sin duda la colombiana, que es llamada en las redes sociales ‘La reina de los mundiales’, atraviesa uno de los momentos más rutilantes de su carrera. No ocurre lo mismo con su expareja y padre de sus hijos, el español Gerard Piqué.

El español que conoció a la colombiana justamente en medio del Mundial de Sudáfrica y está retirado del fútbol se ha dedicado en los últimos años a su faceta como empresario. Dentro de ese ámbito creó, junto al streamer Ibai Llanos, en el 2022 La Kings League, un original torneo de fútbol 7, que cuenta con versiones en España y otros países.

La apuesta resultó tan novedosa y exitosa que Gerard fue invitado a la Universidad de Harvard a hablar del asunto, a finales del 2025.

La Kings League de Piqué entra en pausa ¿Cuándo volverá?

En principio este torneo ocupó gran atención y se sumaron varios sponsors, no obstante según reportan varios medios españoles, actualmente la liga no pasaría por un buen momento. Se habla de cambios y reducción de empleos así como de una suspensión de seis meses para las mencionadas justas.

Al parecer, tras ser un evento muy apetecido, el interés ha menguado. Aunque la audiencia del torneo que se emite gratuitamente mediante varias plataformas y redes sociales seguiría atenta a los partidos, se dice que financieramente no está resultando rentable.

La crisis “ha derivado en la ejecución de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará profundamente a la estructura interna”, reportan los medios españoles que revelan que de 83 empleados habrá 41 personas que serán apartadas de la empresa, algo así como un 50% de la nómina.

La pausa del torneo no solo afectaría su operación en España sino en el resto de territorios donde se efectúa como Alemania y Francia, así como la versión femenina del torneo.

Se sabe que mientras ocurre la pausa, Piqué y sus socios pensarían en cómo reestructurar el proyecto como tal para lanzar nuevamente el torneo, de tal forma que ocupe la atención de nuevos públicos y genera mayor ganancia.

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