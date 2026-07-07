¿Quién era Adán Rodríguez, excantante de Los Nuevos Rebeldes que fue asesinado en México?

El mundo de la música regional está de luto. En las últimas horas, medios mexicanos confirmaron la muerte de Adán Rodríguez, un cantante reconocido por haber sido la voz principal de la agrupación Los Nuevos Rebeldes. La agrupación de la que el artista hizo parte dio a conocer la noticia a través de una emotiva publicación: “Lamentamos la irreparable pérdida de nuestro excompañero y nos unimos a la pena que embarga, expresando nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos. Descansa en paz”.

Las redes sociales se han inundado con mensajes de condolencias para su familia: “Descanse en paz”, “Dios mío cuánta crueldad”, “Dios tenga misericordia y fortalezca a su familia”, “Descansa en paz Adán precioso”, “un día estás y después ya no”.

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El deceso del artista de 29 años habría ocurrido en su casa en Culiacán, Sinaloa. Esto se sabe. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con el cantante Adán Rodríguez?

De acuerdo con los primeros reportes, el artista fue asesinado a balazos en Culiacán, en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México. El ataque se habría llevado a cabo la noche del domingo 5 de julio, cuando unos sujetos llegaron a su casa y le dispararon. Fueron sus vecinos quienes alertaron a los servicios de emergencia de lo que sucedió. Aunque los paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos, confirmaron que el cantante ya estaba sin vida.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial para determinar las causas del homicidio. Por ahora, se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. En los últimos días, las autoridades federales y locales de Culiacán han reportado una fuerte ola de violencia.

¿Quién era el cantante Adán Rodríguez?

Adán nació el 24 de noviembre de 1996 en Culiacán, tenía una hija de cinco años. Desde su infancia, Adán mostró su pasión por la música. Comenzó a cantar a los seis años y con el paso del tiempo fue abriéndose camino en la industria. Hizo parte de múltiples agrupaciones norteñas hasta llegar a Los Nuevos Rebeldes donde se dio a conocer por temas Discúlpame, Soldado Imperial, Gente del Sombrero, El Moreno, Corrido al 5 y Corazón Partido. A partir de ese momento comenzó una nueva etapa en su carrera como solista bajo el nombre de Adán R, donde presentó temas como Coleccionando Heridas, Consejos Gratis, No Hace Falta Nada, Media Naranja, entre otras.

A través de sus redes sociales, el artista compartía avances de sus canciones, fotografías, y detalles de sus nuevos proyectos. Además, constantemente le agradecía a sus seguidores el apoyo que le brindaban a su carrera.

La última publicación de Adán Rodríguez en redes sociales

En su cuenta de Instagram, donde tiene 30 mil seguidores, hizo su última publicación el 10 de junio. Allí publicó un video tocando la guitarra e interpretando uno de sus temas. “Que buena pieza se me antoja una lástima que es miércoles apenas ¿o ya se vale mi gente?“, escribió.

Además, en sus historias se había mostrado emocionado por la participación de la Selección de México en el Mundial 2026.