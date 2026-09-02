¿Quién era Jonathan Meléndez? El fundador de Camilo Séptimo fue asesinado junto a su familia

Jonathan Meléndez, conocido como ‘Honas’, fue asesinado en su propia casa junto a su esposa Ana Paula (quien tenía cinco meses de embarazo), su hija de tres años y una mujer de 21 años que trabajaba en la vivienda. La mascota de la familia también fue encontrada sin vida. El único sobreviviente fue un niño de 6 años.

El músico, de 38 años, fue una de las figuras que estuvo desde el comienzo de Camilo Séptimo, agrupación mexicana que ayudó a consolidarse dentro de la escena del indie rock y el synthpop. Como tecladista, compositor y productor, participó en canciones como ‘No confíes en mí’, ‘Miénteme’, ‘Vicio’, ‘Inevitable’ y ‘Contacto’, además de formar parte de los discos y el EP que marcaron la trayectoria de la banda.

¿Quién fue Jonathan Meléndez?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa nació el 7 de abril de 1988 en Ciudad de México y dentro de la escena musical mexicana era conocido como ‘Honas’. Su camino hacia la música no comenzó directamente sobre los escenarios. En una entrevista con el presentador Javier Paniagua recordó que durante su adolescencia trabajó en telemarketing, donde se dedicaba a vender productos por teléfono. Más adelante estudió diseño publicitario y decidió enfocar su vida profesional en la música.

Antes de formar Camilo Séptimo, Meléndez y sus futuros compañeros habían participado en distintos proyectos musicales. En 2013 se unió con Manuel Mendoza y Erik Vázquez para dar forma a la agrupación, que inicialmente también contó con Marco Alarcón en la batería. El proyecto surgió a partir de maquetas y composiciones que fueron tomando forma hasta convertirse en una de las propuestas independientes que comenzaron a ganar espacio en la escena mexicana.

La primera etapa de Camilo Séptimo estuvo marcada por presentaciones en espacios pequeños y universidades. En 2014 llegó ‘Portales’, el primer sencillo de la agrupación, seguido por ‘No confíes en mí’, canción que terminó convirtiéndose en uno de sus primeros grandes éxitos. Ese mismo año publicaron el EP ‘Maya’, antes de dar el salto a los álbumes de estudio con ‘Óleos’, publicado en 2017.

El trabajo de Meléndez fue importante para definir la identidad sonora del grupo. Los sintetizadores y teclados se convirtieron en uno de los elementos característicos de Camilo Séptimo, mientras él también participaba en la composición y producción. Después de ‘Maya’ y ‘Óleos’, la banda publicó ‘Navegantes’ en 2019, ‘Ecos’ en 2022 y ‘Jardín de las almas’ en 2023. En 2026, el grupo presentó ‘Mapas’, proyecto en el que Meléndez también habló públicamente sobre su proceso creativo y su relación con la naturaleza.

Su carrera con Camilo Séptimo también lo llevó a escenarios de gran importancia para la música mexicana, entre ellos el Teatro Metropólitan, el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes y festivales como Vive Latino y Tecate Pa’l Norte.

¿Qué se sabe sobre el homicidio de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo y su familia?

El ataque ocurrió el martes 1 de septiembre dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la zona de Bosque Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los hechos ocurrieron aproximadamente entre las 5:30 de la tarde y las 7:40 de la noche. El reporte del hallazgo llegó a la Policía Municipal alrededor de las 11:50 de la noche.

Las autoridades localizaron a cuatro personas sin vida: Jonathan Meléndez, su esposa de 35 años, su hija de tres años y una mujer de 21 años. También encontraron muerto al perro de la familia. En el lugar estaba además un niño de seis años, quien sobrevivió y fue encontrado sin signos de violencia.

La investigación avanzó rápidamente y este miércoles fueron detenidos dos hombres identificados como Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’. Según la información difundida por las autoridades, Diego Sebastián era socio de Meléndez en unos negocios de Airbnb y habría utilizado esa relación de confianza para ingresar al domicilio.

El móvil del crimen todavía se encuentra bajo investigación. Algunas versiones periodísticas apuntan a un posible conflicto económico entre el fundador de Camilo Séptimo y su socio, pero esa hipótesis no ha sido establecida oficialmente como la causa del homicidio. Por ahora, lo confirmado es la detención de los dos sospechosos y el vínculo comercial entre uno de ellos y el músico.

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