¿Quién era la reconocida periodista que fue hallada sin vida un mes después de su secuestro?

El mundo del periodismo está de luto. En los últimos días, autoridades mexicanas confirmaron la muerte de Roxana Guzmán, una famosa periodista que, a principios de junio, fue sustraída de forma violenta de su casa, frente a toda su familia, en Nanchital, Veracruz. El hecho quedó registrado en video.

¿Qué pasó con la periodista Roxana Guzmán?

Hace un mes, se reportó el secuestro de la comunicadora. Desde entonces, familiares, amigos, organizaciones de libertad de prensa, colectivos de periodista y las autoridades competentes iniciaron un proceso de búsqueda e investigación. Sin embargo, recientemente, la Fiscalía de Veracruz confirmó el hallazgo de la directora del portal Pulso Informativo del Sureste. Sus restos fueron localizados a 24 kilómetros del municipio de Nanchital, en un rancho de Moloacán. “Se estableció que los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la periodista”, menciona la entidad a través de un comunicado.

Lo que se conoce hasta el momento, es que han sido detenidas ocho personas que serían presuntos implicados en el secuestro y homicidio de la periodista, entre ellos, cuatro policías municipales adscritos al Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste, quienes han sido acusados de brindar apoyo logístico y recursos al grupo criminal presuntamente responsable del secuestro y asesinato.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

El medio que dirigía la periodista emitió un comunicado lamentando su inesperada partida y destacando la ardua labor que desarrolló: “En el ámbito profesional, se consagró como una periodista destacada, cuya pluma y voz siempre estuvieron al servicio de la verdad. Su carrera fue el reflejo de una dedicación absoluta y una fuerza inquebrantable, superando cualquier adversidad con la frente en alto”.

Según han reportado medios de comunicación mexicanos, con el caso de Roxana van 34 periodistas asesinados en Veracruz, una de las zonas donde se han registrado más crímenes contra periodistas en México.

¿Quién era Roxana Guzmán, periodista asesinada en México?

El medio que dirigía la comunicadora difunde noticias y denuncias de Nanchital, una comunidad de unos 30.000 habitantes. La periodista se destacaba en el país azteva por cubrir noticias locales, denuncias ciudadanas, temas de seguridad y presuntos casos de corrupción en la región sur del estado.

La noticia de su muerte ha causado conmoción, especialmente porque México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Al parecer, Roxana ya había vivido episodios de violencia hace unos años. De hecho, su esposo fue asesinado en el 2017, por lo que ella había abandonado temporalmente Veracruz. Sin embargo, tiempo después regresó para seguir ejerciendo su carrera, creando su propio medio digital.