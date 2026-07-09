¿Quién era y de qué murió Bonnie Tyler, cantante de “Total Eclipse of the Heart”?

Bonnie Tyler, una de las voces más destacadas del pop y el rock de los años 80 murió en las últimas horas. La artista enfrentaba algunos problemas de salud desde hace varios meses, según informaron medios internacionales y su propia familia.

¿De qué murió Bonnie Tyler?

De acuerdo con el comunicado, la cantante padecía una enfermedad, de la cual no se conocen mayores detalles: “La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Por ahora pedimos privacidad para afrontar esta tragedia”.

Tyler había sido sometida recientemente a una operación intestinal en el Hospital de Faro, en la región del Algarve de Portugal, país en el que residía desde hacía varios años para disfrutar de un clima más benigno que en su Gales natal.

La artista fue ingresada de urgencia en mayo para aquella intervención quirúrgica de emergencia, tras la que se le indujo un coma para facilitar su recuperación.

El mes pasado, un portavoz de la cantante informó de que ya había salido del coma, aunque calificó su estado de muy grave, por lo que permaneció ingresada en la unidad de cuidados intensivos del citado hospital.

Su entorno celebró poco después una evolución favorable en su estado y avanzó que los médicos estaban “convencidos” de que se recuperaría, si bien advirtieron de que el proceso sería lento.

En consecuencia, Tyler canceló varias fechas de la gira de verano con vistas a que pudiera volver a los escenarios a finales de este año para cumplir con otros conciertos ya programados.

La cantante británica Bonnie Tyler. Fotografía por: Getty Images

¿Quién era Bonnie Tyler?

La artista protagonizó una carrera de casi medio siglo en la que dominó géneros como el pop o el rock con su voz ronca y potente, con grandes éxitos como ‘It’s a Heartache’ y ‘Total Eclipse of the Heart’.

Sus primeros pasos en la música fueron en la iglesia. A los 16 años dejó los estudios y, mientras intentaba surgir en la industria musical trabajó en una tienda. No fue sino hasta 1975 cuando fue descubierta en un club por el cazatalentos Roger Belle.

Meses más tarde firmó con RCA Records, y cambió una vez más de nombre, esta vez a Bonnie Tyler. Destacó entonces con el sencillo Lost in France (1976). Poco después se sometió a una operación para extirpar nódulos en sus cuerdas vocales. Por no haber descansado lo suficiente su voz quedó rasgada, su sello distintivo. “It’s a Heartache”, que salió el mismo año, fue su primer gran éxito mundial.

Su legado, que incluye 18 álbumes de estudio, le llevó a optar a tres premios Grammy entre 1984 y 1995, así como a otros tres premios Brit en 1977, 1984 y 1986. Y aunque no llegó a ganarlos, su inconfundible estilo la sitúa como una de las compositoras más personales de las últimas décadas.

En 2003, se atrevió a grabar un dueto bilingüe de ‘Total Eclipse of the Heart’ con la cantante francesa Kareen Antonn, al que dieron por título ‘Si demain… (Turn Around)’ y que llegó al número uno en las listas galas. En el 2023, la nacida como Gaynor Hopkins fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por el rey Carlos III.

¿Por qué Bonnie Tyler tenía la voz rasgada?

Una de las cualidades de Tyler fue su voz potente y rasgada. En su biografía, la cantante aseguró que quedó así luego de no guardar el suficiente reposo tras una intervención donde le fueron extirpados los nódulos de sus cuerdas vocales. Sin embargo, sin imaginarlo, ese terminó siendo uno de sus sellos artísticos y por lo que también sería reconocida a nivel mundial.