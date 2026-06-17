¿Quién es Manuel García-Rulfo, el actor que fue captado con Shakira cenando en un hotel?

Hace 16 años en medio del Mundial Sudáfrica comenzaron con insistencia las informaciones acerca de que Shakira y Piqué comenzaban una relación sentimental. Ella era la intérprete del famoso ‘Waka Waka’ y él uno de los jugadores de la Selección España, que resultó campeona del torneo de ese año.

La historia de amor se confirmó posteriormente y vivieron un romance que se prolongó por más de una década y del que nacieron los dos hijos de la pareja: Milan y Sasha. En 2022 todo acabó.

Ahora, en medio del ambiente mundialista y de la gira más exitosa de la colombiana que es denominada ‘la reina de los Mundiales’, por cantar en cuatro de ellos, salen a la luz imágenes de la artista en medio de una cita en California con una celebridad mexicana que aunque no es futbolista, sí ha generado rumores del posible comienzo de una relación sentimental.

Shakira cenó con famoso actor mexicano en hotel

Este martes 16 de junio se filtraron imágenes en el hotel Sunset Tower de Los Ángeles, ciudad donde la artista está dando los conciertos de su gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’

La artista que cumplió cuatro años de separada de Gerard Pique luce radiante al igual que el actor en las fotografías que rápidamente se han viralizado.

El actor Manuel García Rulfo, de 45 años, y la colombiana, de 49, cenaron y luego se marcharon juntos en el mismo carro que él condujo.

Los dos lucían atuendos azul con negro y llevaban atuendos informales, ella con botas de tacón puntilla.

Manuel es sobrino nieto del escritor, guionista y fotógrafo Juan Rulfo, uno de los autores en español más importantes del siglo XX.

El actor nacido en Guadalajara Jalisco en 1981, lleva 16 años en Hollywood. Ha participado en Jurassic World, Los Siete Magníficos, Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo o en la serie de Netflix The Lincoln Lawyer.

Aunque en las últimas declaraciones sobre su vida personal dadas a People la artista ha dicho que por ahora no tiene planes de enamorarse, las imágenes ha desatado rumores de que podría estar dándose una nueva oportunidad. “Solo estoy pensando en criar a mis hijos. No veo eso por ahora. Tal vez cuando sean mayores”, dijo en la mencionada entrevista.

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