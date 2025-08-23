Rauw Alejandro recibió demanda. Reclaman más de 150,000 dólares por daños y perjuicios

El reguetón vuelve a ser protagonista en los tribunales. Esta vez, el nombre en el centro de la controversia es el de Rauw Alejandro, quien enfrenta una demanda por presunta infracción a los derechos de autor en varias de las canciones de su disco Saturno, lanzado en 2022.

De acuerdo con información divulgada por Billboard Latino, la compañía BM Records presentó una acción legal el pasado 21 de agosto en la que acusa al artista puertorriqueño y a su equipo de haber utilizado fragmentos de grabaciones de DJ Playero, uno de los pioneros del género urbano, sin haber tramitado las licencias correspondientes.

Las canciones señaladas en la demanda contra Rauw Alejandro

El documento judicial detalla que al menos cuatro temas del álbum contendrían “samples” no autorizados de obras de Playero:

De Carolina incorporaría partes de La gente sabe .

Panties y Brasieres contendría elementos de Camuflash .

Dejaú’ tendría referencias de Sigan bailando .

Punto 40 usaría partes de Tengo una punto 40.

“El uso de estos fragmentos no cuenta con un permiso válido y, en consecuencia, la explotación del álbum constituye una infracción a los derechos de autor”, explicó el abogado Daniel Lifschitz, representante de BM Records, citado por el medio especializado.

Además de Rauw Alejandro, la acción judicial también involucra a Sony Music Latin y al sello independiente Duars Entertainment, responsables de la distribución del disco. La empresa reclama una compensación que podría alcanzar hasta 150.000 dólares por cada canción señalada, lo que elevaría de manera considerable el monto en disputa.

Lo que genera sorpresa en este caso es que el propio DJ Playero aparece acreditado como colaborador en varias canciones de Saturno y, cuando el álbum fue lanzado, incluso lo promovió con entusiasmo en redes sociales. Hasta ahora ni Rauw Alejandro, ni Playero ni sus representantes han emitido comentarios públicos, lo que deja abierta la posibilidad de que el conflicto se centre más en la relación contractual entre BM Records y el productor, y no necesariamente en la figura del intérprete.

Antecedentes similares

No es la primera vez que BM Records actúa legalmente en torno al catálogo de Playero. En 2021, la compañía presentó una demanda contra Bad Bunny por el tema Safaera, alegando un uso indebido de fragmentos de las producciones del DJ. En ese momento, el propio Playero se mostró complacido con la visibilidad de su trabajo en un éxito global, y el proceso terminó dos años después con un acuerdo entre las partes.

Ahora, el turno es para Rauw Alejandro y su disco Saturno, cuyo futuro legal dependerá de lo que determinen los tribunales en las próximas semanas.