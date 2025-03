Reapareció ‘Yo me llamo Marisela’ tras su paso por UCI: “Me vi al borde de la muerte”

El pasado 28 de marzo se cumplieron dos semanas desde que Patricia Henao, imitadora de Marisela en Yo me llamo 2025, ingresó de urgencia al hospital Tomás Uribe Uribe, de Tuluá (Valle del Cauca), tras padecer graves complicaciones de salud.

De acuerdo con la información inicial que compartió ‘Pacho’ Benítez, esposo de la artista, “una peritonitis que venía desarrollándose desde hace cuatro meses tuvo un desenlace crítico el 14 de marzo”. Razón por la que fue ingresada a una unidad de cuidados intensivos (UCI) de la que salió hace pocos días.

Fue hasta este 29 de marzo, en una entrevista con La Red, que ‘Yo me llamo Marisela’ habló por primera vez sobre los delicados problemas de salud que enfrentó recientemente.

‘Yo me llamo’ Marisela dice que estuvo “al borde de la muerte”

De acuerdo con lo expuesto por Patricia Henao, se preparaba para una presentación en el municipio de Tuluá, cuando fue sorprendida por un insoportable dolor abdominal.

“Yo venía presentando unos dolores de gastritis y mucho reflujo estomacal. El ácido gástrico se me subía y me quemaba las cuerdas vocales (...) Mi grave error fue, lamentablemente, automedicarme. Empecé a tomar unas medicinas muy fuertes”, comentó la cantante desde la habitación del hospital donde se recuperaba.

Tras una serie de exámenes, la exparticipante de Yo me llamo fue sometida a una intervención quirúrgica por una peritonitis de úlcera gástrica duodenal. Sin embargo, al despertar de esta cirugía su situación se agravó.

“Me empezó a faltar el aire y no era capaz de respirar. No podía estar tranquila ni era capaz de dormir, entonces me hicieron unos electrocardiogramas y, efectivamente, estaba presentando bradicardia (ritmo cardiaco lento). No tenía una buena saturación y mi corazón estaba muy delicado. En ese momento me desmayé y casi me vi al borde de la muerte”, agregó Patricia Henao entre lágrimas.

¿Cómo sigue ‘Yo me llamo Marisela"?

Para concluir su charla con La Red, Patricia Henao dejó en evidencia que su recuperación avanza satisfactoriamente. Tanto así que fue dada el alta el 27 de marzo, aunque sufrió una recaída.

“Cómo les parece que salió de la clínica el jueves pasado y se va para su casa. En medio de la felicidad la familia le hizo una bienvenida, pero no tuvo la precaución que le habían recomendado tener con la alimentación. Se sintió bien y comió chocolate, lo que le provocó una recaída y tuvo que ir de urgencias a Pereira, donde le tuvieron que hace una tomografía”, aseveró el presentador Juan Carlos Giraldo.