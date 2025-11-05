Reconocida presentadora de FOX capturada por muerte de su madre: revelan detalles

El pasado 31 de octubre, la comunidad de Wichita, Kansas, perdió la tranquilidad luego de confirmarse la muerte de Anita Avers, de 80 años, una mujer que, presuntamente, habría sido asesinada por su hija Angelynn “Angie” Mock, una reconocida presentadora de televisión estadounidense.

¿Qué pasó con la mamá de Angie Mock, presentadora de televisión?

Lo que se conoce hasta el momento es que, los agentes del Departamento de Policía del Condado de Sedgwick, habrían recibido una llamada sobre las 7:52 a.m. del viernes 31 de octubre, donde se les informaba sobre un apuñalamiento a una mujer de 80 años dentro de su propia residencia. Cuando las autoridades hicieron presencia, habrían encontrado a la presentadora a las afueras de la casa, visiblemente alterada.

Anita Aver estaba gravemente herida en su cama. Pese a que fue llevaba con urgencia a un centro médico, los especialistas no pudieron salvarle la vida. Una vecina de la víctima habría revelado al portal kake.com que “Una mujer se acercó a nuestro vehículo con sangre, como si sus manos estuvieran llenas, su cuerpo estaba lleno de sangre, pidiendo que llamáramos al 911”.

Además, la vecina habría agregado: “Le pregunté si estaba bien, y estaba bastante conmocionada y parecía asustada, y simplemente salió corriendo. Me alegra que hayamos podido ayudarle, ¿sabe a lo que me refiero? Nunca sabemos por lo que está pasando la gente. Esto sucedió de forma inesperada, pero mientras hayamos podido llamar al 911 y ver qué podíamos hacer, eso es lo único que me importa".

¿Quién es Angie Mock?

La supuesta responsable de la muerte de la mujer de 80 años fue identificada como Angelynn ‘Angie’ Mock, de 47 años. Trabajó como conductora de un programa de noticias del canal Fox 2, en St. Louis, Estados Unidos, de 2011 a 2015. También, se habría desempeñado como copresentadora de un programa sobre salud y bienestar, así como uno de deportes, donde también se desempeñaba como reportera.

El pasado 4 de noviembre la comunicadora fue detenida por el Departamento de Policía del Condado de Sedgwick tras hallarla con heridas en las manos y manchas de sangre en la ropa; sin embargo, al parecer, habría declarado que lo hizo “para salvarse”. Actualmente, la periodista estaría detenida, pero con una fianza de un millón de dólares. El motivo de la disputa con su madre todavía es materia de investigación.