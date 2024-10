Reconocida presentadora de televisión anunció su muerte: “Adiós, amigos”

El mundo de la televisión se vistió de luto con la muerte de la presentadora Fiona MacDonald, una de las caras más representativas de las noticias en Australia.

A través de sus redes sociales, la comunicadora sorprendió a sus seguidores al anunciar su propia muerte. En su perfil de Instagram posteó un extenso y conmovedor mensaje despidiéndose de sus amigos, seguidores y familiares, explicando que su situación de salud era complicada.

Te puede interesar: Murió influencer al caer trágicamente por unas escaleras. Disfrutaba de un paseo

“Adiós, amigos. Mi hermana Kylie publica esto porque me he ido del edificio. Espero estar mirando hacia abajo desde una nube. Anoche puse fin a unos meses muy duros. Los chicos y Kylie se quedaron conmigo para despedirme. Aunque nunca quise morir, la idea de dejar mi cuerpo torturado fue un alivio”, escribió.

La presentadora relató, a través de ese post, que sus últimos meses de vida fueron muy dolorosos, no podía comer y su cuerpo ya estaba demasiado débil. “Los últimos meses han sido duros. Incapaz de tragar comida normal, la sonda de alimentación que debería haberme mantenido no funcionó porque mi intestino no podía tolerar ninguna de las múltiples marcas de bebidas proteicas. Entraba y salía directamente. He estado muriendo de hambre lentamente, cada vez más débil. También he desarrollado un dolor de espalda terrible porque mis músculos no sostienen mi estructura”, mencionó a través de la publicación que cuenta con más de 4 mil likes.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué enfermedad tenía la presentadora Fiona MacDonald?

Al parecer, Fiona se sometió a una muerte asistida. En diciembre del 2021 fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica que afecta progresivamente los músculos. Ese padecimiento le generó atrofia y debilidad en su cuerpo.

A través de sus redes documentó cómo fue su lucha contra esa dolorosa enfermedad que, finalmente, apagó su sonrisa. “El humor negro que me fue útil durante los primeros años de este viaje se convirtió en desesperación. Tomé la decisión, después de mucho examen de conciencia, de dejar todos los apoyos médicos y finalmente ingresar en el hospital para recibir cuidados paleativos al final de la vida. Cuando amas la vida tanto como yo, se necesita mucho coraje para tomar decisiones que conducen a la despedida”.

Al final, aprovechó para enviarle un mensaje a todos sus seguidores y a quienes estuvieron pendiente de ella durante su batalla de salud. “Así que no digamos adiós, ya que espero volver a verte en el otro lado. Hasta entonces: ‘Que el viento esté siempre a tu espalda, que el sol brille cálido sobre tu rostro, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos hasta que nos volvamos a encontrar, y que Dios te sostenga en el hueco de su mano’. Llevo tu amor y tu risa conmigo y espero que recuerdes los míos”.