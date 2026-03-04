Reconocido actor de 28 años anunció que tiene cáncer terminal a través de conmovedora carta

El joven actor británico Finnian Garbutt, de 28 años, conmovió al mundo del entretenimiento y a sus seguidores al revelar en horas recientes que su lucha contra un melanoma agresivo ha llegado a una fase terminal.

Garbutt, conocido por interpretar al oficial Ryan Power en la serie ‘Hope Street’, publicó un emotivo comunicado por medio de sus redes sociales en el cual admitió que su salud se ha deteriorado y que ahora se encuentra “entrando en las últimas etapas” de su vida.

La lucha de Finnian Garbutt contra el cáncer

El actor fue diagnosticado con cáncer de piel hace aproximadamente cuatro años. A lo largo de ese tiempo, la enfermedad se mostró particularmente agresiva: los últimos exámenes médicos revelaron que el melanoma ha progresado rápidamente en su organismo, alcanzando otras zonas críticas y dejando limitado el margen de tratamientos disponibles.

En su reciente mensaje, Finnian explicó que durante el último mes sufrió dolores intensos en la espalda y la cadera, lo que llevó a su equipo médico a realizar pruebas adicionales. Lamentablemente, los resultados confirmaron que el cáncer avanzó de forma significativa, situándolo en una fase terminal. Motivo por el que decidió hacer pública la noticia, pues le resultaba muy difícil comunicárselo a cada persona de manera individual.

Aunque la noticia es devastadora, el contenido del comunicado no estuvo cargado únicamente de tristeza. El actor aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los momentos significativos de su vida reciente: cumplir metas personales y profesionales que lo llenaron de orgullo y satisfacción. Recordó con afecto sus logros, entre ellos haber participado en más de 30 episodios de televisión, protagonizar una película próxima a estrenarse, comprar su primera casa, casarse con su pareja Louise y convertirse en padre de su hija Saoirse.

“Quiero disfrutar del tiempo con mi increíble familia y amigos (...) he conseguido muchos de mis objetivos… comprar mi propia casa, casarme con mi mejor amiga y convertirme en padre de la niña más increíble, que nunca deja de hacerme sonreír”, expresó Finnian Garbutt.

Compañeros de reparto y representantes de la producción también han emitido mensajes de solidaridad y afecto tras la divulgación del comunicado. Desde BBC y la productora de ‘Hope Street’ han destacado la importancia de su contribución a la serie y han expresado su profundo respeto y apoyo tanto al actor como a su familia en este momento tan delicado.

