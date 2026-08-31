Reconocido influenciador murió en extrañas circunstancias. Su familia solicitó ayuda

Christian Styles, reconocido creador de contenido para adultos, murió a los 29 años el pasado 20 de agosto en Michigan, Estados Unidos. El fallecimiento de Zachary Christian Jaghab (su nombre real) fue confirmado por su familia y por la oficina del médico forense del condado de Wayne.

Styles había alcanzado reconocimiento dentro de la industria del entretenimiento para adultos y en redes sociales, donde reunió a más de un millón de seguidores entre Instagram y X. También producía contenido para plataformas de suscripción como OnlyFans y en 2023 recibió, junto a Chris Damned, un premio elegido por los fanáticos en los GayVN Awards.

Lo que se sabe sobre la muerte de Christian Styles

De acuerdo con información entregada por la Policía de Canton Township, agentes acudieron a la residencia de Styles después de recibir un reporte sobre un hombre adulto que no respondía. La familia del creador de contenido fue la que contactó a las autoridades, aunque no se ha precisado quién realizó el hallazgo.

Tras la intervención policial, el caso quedó bajo investigación junto con la oficina del médico forense del condado de Wayne. El cuerpo de Christian Styles fue trasladado para que se realizara una autopsia destinada a establecer tanto la causa como la manera de su muerte. Hasta ahora, esos resultados no han sido divulgados públicamente. Las autoridades tampoco han señalado que exista participación de terceras personas o que el fallecimiento corresponda a un homicidio.

La familia de Styles confirmó el fallecimiento mediante un obituario y habilitó una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos del funeral y el entierro. En el anuncio, sus allegados lo recordaron como un hijo querido, hermano, tío y amigo cercano. Sus padres, Johnny y Ellen Jaghab, también atraviesan problemas de salud, según la información publicada en la campaña.

La noticia generó mensajes de despedida entre amigos, seguidores y compañeros de la industria. Styles, nacido y criado en Canton, Michigan, había comenzado su carrera en el entretenimiento para adultos en 2021 y durante los años siguientes consolidó una amplia comunidad digital. Su muerte, ocurrida de manera repentina, permanece bajo investigación mientras las autoridades esperan establecer oficialmente la causa y la manera del fallecimiento.

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