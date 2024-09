Renunció reconocida periodista de Noticias Caracol: “fue una decisión de familia”

Noticias Caracol ha tenido desde hace año y medio a una joven bogotana dando a conocer las noticias de la capital. Su rostro se ha vuelto un rostro muy familiar para los televidentes y seguidores del informativo, que se ha consolidado por años como el más visto de la pantalla abierta nacional.

En las distintas entregas Noticias Caracol da a conocer cuáles son las noticias más relevantes del día en Bogotá a través de su periodista Jessica Tovar. Anteriormente Tovar era la encargada de las noticias del entretenimiento y por ello, sus notas eran habituales en el segmento conocido como ‘Show Caracol’.

Ahora Jessica ha decidido renunciar a su puesto como periodista del informativo y, aunque es una decisión, que ha venido meditando admitió a Vea que le ha costado muchas lágrimas, gracias a las palabras de despedida que han tenido, para con ella, su jefe Juan Roberto Vargas o compañeros, quienes no solo le desean lo mejor, sino que le han reconocido su labor.

Jessica trabajará hasta el próximo 15 de septiembre en el noticiero Fotografía por: Instagram

Jessica Tovar, de ‘Noticias Caracol’, está recién casada

Jessica explicó a Vea que lleva seis años trabajando con entrega y “muy agradecida por la oportunidad que me dieron. Es sido una bendecida”, pero también buscando la oportunidad de poder tener fines de semana libres. En el noticiero cubría la información de jueves a a lunes. Esto no sería problema, si no estuviera recién casada.

Jessica se casó con el ingeniero industrial Julián Pérez, en diciembre pasado y por ello, estaba buscando una oportunidad laboral que le permitiera que sus días de descanso fueran los mismos de su esposo. “El asunto es que nos casamos después de 12 años de novios, entonces él lleva esperando mis fines de semana mucho tiempo. Es una decisión de familia, aunque me ha dado muy duro”, mencionó la comunicadora graduada del Politécnico, que antes de Noticias Caracol fue parte de Séptimo Día.

Sin embargo, Jessica no se alejará de Caracol, como empresa. El nuevo destino laboral es la oficina de Comunicaciones del canal, donde tendrá un horario que incluye descansar los fines de semana y eso la tiene entusiasmada tanto a ella como a su esposo Julián .

Por el momento, la periodista no tiene planes de ser madre, sino en empezar una especialización en Comunicación Corporativa. Estará en el noticiero hasta el 15 septiembre.

