Revelan las causas de muerte de Matt Clark, actor de ‘Volver al futuro’. Tenía 89 años

La muerte del actor estadounidense Matt Clark, recordado por su participación en ‘Volver al futuro III’, sigue generando reacciones entre seguidores del cine y la televisión, varios días después de que se confirmara su fallecimiento.

El intérprete, cuya carrera se extendió por más de cinco décadas, construyó la mayor parte de su trayectoria en producciones del género western y en distintas series, consolidando una carrera que, aunque muchas veces discreta, resultó ampliamente reconocida dentro de la industria.

¿De qué murió Matt Clark?

De acuerdo con la información divulgada por su familia a medios de comunicación como TMZ y Variety, el intérprete de 89 años murió el pasado 15 de marzo en su casa en Austin, Texas.

Según dio a conocer Sharon Mays, esposa de Matt Clark, el fallecimiento ocurrió tras presentar complicaciones relacionadas con una cirugía de columna a la que se sometió recientemente.

Aunque no se divulgaron detalles adicionales sobre el estado médico del actor, se confirmó que el procedimiento derivó en problemas de salud que terminaron provocando su muerte.

Un repaso por la carrera de Matt Clark

Clark desarrolló una carrera extensa con más de un centenar de créditos en cine y televisión. Su presencia fue especialmente notoria en el género western, donde participó en producciones como ‘The Outlaw Josey Wales’, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, así como en títulos como ‘Jeremiah Johnson’ y ‘Pat Garrett and Billy the Kid’, que con el tiempo se convirtieron en referentes del cine del oeste.

En televisión, también tuvo apariciones en series ampliamente reconocidas como ‘Gunsmoke’, ‘Bonanza’ y ‘Little House on the Prairie’, lo que le permitió mantenerse vigente durante distintas etapas de la industria y conectar con públicos de varias generaciones.

Además de su paso por el western, el actor participó en películas y series de distintos géneros, adaptándose a los cambios del entretenimiento a lo largo de los años. De hecho, uno de sus papeles más recordados fue el de Chester, el cantinero, en ‘Volver al futuro III’, estrenada en 1990.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, diferentes usuarios en redes sociales y algunos colegas han recordado su disciplina profesional y su permanencia en una industria marcada por cambios constantes. Su trabajo, en muchas ocasiones desde papeles de reparto, contribuyó a dar forma a numerosas historias tanto en el cine como en la televisión.

Fantástico secundario de westerns clásicos como "El juez de la horca", "Las aventuras de Jeremiah Johnson", "Pat Garrett y Billy el Niño" o "El fuera de la ley"...

...aunque muchos le recordarán por sus resucitamuertos de "Regreso al futuro parte III"



MATT CLARK (1936-2026) 🖤 pic.twitter.com/TCDhEpEIqn — Doctor Frusna (@doctorfrusna) March 16, 2026

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