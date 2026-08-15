Robbie Williams, de 52 años, reveló que recientemente recibió diagnóstico de autismo

Robbie Williams volvió a hablar de aspectos personales de su vida y, esta vez, compartió una información que hasta ahora no había hecho pública. El cantante británico, de 52 años, reveló que recientemente recibió un diagnóstico relacionado con su neurodivergencia.

La declaración se conoció durante un encuentro realizado en Londres, en el que el artista conversó con asistentes sobre distintos aspectos de su vida y de sus proyectos actuales.

Robbie Williams habló sobre su diagnóstico

Según el reporte del Daily Mail, Williams contó durante la sesión de preguntas y respuestas que, además del diagnóstico de TDAH que ya había mencionado públicamente, recientemente descubrió que está dentro del espectro autista.

El cantante se refirió al diagnóstico con naturalidad y explicó que, para él, conocer esta información le ha ayudado a encontrar una explicación para algunos comportamientos y experiencias que había tenido durante años. En ese contexto, señaló que la noticia le permitió comprender mejor algunos aspectos de sí mismo.

Robbie Williams también habló sobre la manera en que funciona su mente y sobre los pensamientos intrusivos que experimenta. Explicó que una de las estrategias que utiliza para manejar ese flujo constante de pensamientos es concentrarse en actividades creativas, especialmente en la creación de imágenes y contenidos humorísticos.

El artista describió esa creatividad como una forma de dirigir su atención hacia algo productivo cuando su mente comienza a concentrarse en situaciones que le generan preocupación o temor.

Fotografía por: Mikkel Berg Pedersen

La revelación sobre el autismo se suma a otras conversaciones que Williams ha tenido en los últimos años sobre su salud mental y su neurodivergencia.

En 2025, el cantante contó que había recibido un diagnóstico de TDAH y también habló públicamente sobre el síndrome de Tourette. En aquella oportunidad explicó que sus síntomas no necesariamente se manifestaban mediante tics físicos, sino que los experimentaba principalmente como pensamientos intrusivos.

Meses atrás, además, Williams había contado que sospechaba que podía estar dentro del espectro autista. Sin embargo, aseguró entonces que una prueba realizada por internet no había confirmado esa posibilidad, aunque sí había identificado algunos rasgos relacionados con la interacción social.

Ahora, con el diagnóstico que decidió hacer público a los 52 años, Robbie Williams asegura que ha encontrado nuevas respuestas sobre algunas experiencias que lo han acompañado durante buena parte de su vida. Su declaración, además, vuelve a poner sobre la mesa la importancia de hablar del autismo desde las experiencias particulares de cada persona y sin reducir el diagnóstico a un conjunto único de características.

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