Sábados Felices despide a querido humorista: “15 años de risas y alegría”. Esta es la razón

La noche de este sábado 8 de agosto de 2026 estuvo marcada por un momento especial para el elenco y los seguidores de ‘Sábados Felices’. El tradicional programa de humor de Caracol Televisión, que este año cumple 54 años de historia en la televisión colombiana, presentó una de sus emisiones habituales, aunque esta vez tuvo un significado diferente para uno de sus integrantes.

El espacio, que se ha mantenido durante más de cinco décadas como uno de los formatos más reconocidos de la televisión nacional, tuvo como protagonista a uno de sus humoristas, quien llegó al final de su ciclo después de 15 años formando parte del programa.

¿Por qué se fue Joselo de ‘Sábados Felices’?

Se trata de José Manuel Castellón Correa, conocido artísticamente como Joselo de Colombia, quien hizo parte del elenco desde 2011. Su trayectoria en el programa incluyó diferentes rutinas y personajes con los que se ganó un lugar entre los humoristas del espacio.

Precisamente, después de una de sus presentaciones en el programa, Joselo permaneció en el escenario, algo que no suele ocurrir en la dinámica habitual del programa. Fue entonces cuando el presentador Humberto Rodríguez, ‘El Gato’, regresó para acercarse al humorista y preguntarle: “Bueno, mi querido amigo. Usted sabe para dónde va esto, ¿no?”.

Por sorpresa para los televidentes y el público presente en el lugar, la pregunta de ‘El Gato’ anticipó un inesperado anuncio: ese sería el último programa de Joselo en ‘Sábados Felices’.

“Para nosotros, lamentablemente, hasta el día de hoy Joselo va a estar con aquí en el programa”, expresó el presentador, antes de explicar que la salida obedecía al momento de pensionarse y a la llegada de una nueva etapa de descanso.

Humberto Rodríguez también habló de los ciclos de la vida y destacó los 15 años que Joselo permaneció en el programa. Ante esas palabras, el humorista rompió en llanto y aprovechó el momento para agradecer a sus compañeros, a la familia de Caracol Televisión y, especialmente, al público que lo acompañó durante estos años.

“De verdad no tengo sino palabras de agradecimiento”, manifestó el comediante, quien también recordó que llegar a ‘Sábados Felices’ fue un sueño que pudo cumplir. Además, recordó a Carlos ‘El Mono’ Sánchez, a quien atribuyó haberle abierto las puertas para llegar al canal.

Joselo tiene más de 30 años de trayectoria como humorista. Fotografía por: Caracol Televisión

El momento tuvo un antecedente que hizo todavía más especial la escena. ‘El Gato’ recordó que, aproximadamente un mes antes, durante una grabación de sketches, el equipo decidió hacerle una broma a Joselo relacionada precisamente con su supuesta pensión.

En aquella ocasión, los compañeros hicieron creer al humorista que debía abandonar el set porque había llegado el momento de retirarse. El humorista barranquillero terminó llorando ante la aparente noticia, sin saber que se trataba de una broma.

Familia de Joselo llegó a su última emisión en ‘Sábados Felices’

Los hijos y la esposa del ahora exintegrante del programa humorístico llegaron al escenario para acompañarlo en este momento. Sus familiares le entregaron un reconocimiento en nombre de Caracol Televisión y le dedicaron unas emotivas palabras, mientras Joselo recibía el homenaje visiblemente emocionado.

Esta vez, sin embargo, la situación fue real. Después de 15 años como integrante de ‘Sábados Felices’, Joselo cerró su etapa en el programa entre agradecimientos y lágrimas, acompañado por sus compañeros y por el público que siguió su trayectoria durante más de una década.

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