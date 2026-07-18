Sara Corrales reapareció tras el fuerte sismo en México y contó cómo está su familia

El fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió el estado de Guerrero, en el sur de México, el pasado 17 de julio, y que fue percibido en varias regiones del país, despertó la preocupación de miles de seguidores de la actriz colombiana Sara Corrales. La inquietud surgió porque la también modelo y empresaria reside en territorio mexicano desde hace varios años y, además, hace dos meses se convirtió en madre de Mila.

Ante la cantidad de mensajes que comenzó a recibir preguntándole cómo se encontraba ella y su familia, Corrales decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. Sin entrar en detalles desde un primer momento, aprovechó un video publicado en su cuenta de Instagram para agradecer el cariño de sus seguidores y enviarles un parte de tranquilidad sobre lo ocurrido.

Así vivió Sara Corrales el fuerte sismo en México

En el video, la antioqueña de 40 años comenzó expresando su sorpresa por la cantidad de personas que se interesaron por su bienestar tras el movimiento telúrico. “No joda, cómo las quiero yo a ustedes. De verdad, muchas gracias, porque es que siento que somos como hermanas. Todas me han preguntado: ‘Sarita, ¿cómo estás con el temblor?’”, comentó.

Acto seguido, explicó que, contrario a lo que muchos imaginaron, ni ella ni su hija alcanzaron a percibir el sismo. Según contó, fue gracias a los mensajes que empezó a recibir que se enteró de la emergencia registrada en México, pues vive en el centro del país.

“Me vine a enterar del temblor por ustedes ¡No sentimos absolutamente nada! Esta niña anda por aquí en la flojera total, con sus moñitos (...) yo empecé a leer si estaba bien, que mi familia, pero todo bien por acá”, afirmó Sara Corrales, dejando claro que tanto ella como sus seres queridos se encontraban en perfectas condiciones.

Las declaraciones de la actriz colombiana rápidamente fueron replicadas por sus seguidores, quienes celebraron que tanto ella como la pequeña Mila no hubieran resultado afectadas por el fenómeno natural y aprovecharon para enviarles nuevos mensajes de cariño y buenos deseos.

Cabe recordar que Sara Corrales dio la bienvenida a Mila el pasado 17 de mayo, fruto de su relación con el empresario Damián Pasquini. Desde entonces, la actriz ha compartido algunos momentos de su nueva etapa como madre a través de sus redes sociales, donde suele mostrar cómo ha vivido los primeros días junto a su hija, aunque manteniendo buena parte de su vida familiar en la privacidad.

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