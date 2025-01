Sebastián Villalobos se convertirá en papá. Así confirmó la noticia

El reconocido influenciador y presentador Sebastián Villalobos comenzó el 2025 con una gran noticia: será papá. El colombiano, quien ha conquistado las redes sociales con su carisma y talento, compartió la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram con una tierna publicación junto a su novia.

“Estamos enamorados de un ser humano que aún no conocemos”, escribió el creador de contenido como descripción a una serie de imágenes en las que posó junto a la madre de su bebé y mostró las imágenes de su primera ecografía.

Maleja Restrepo, Llane, Tostao, Yuly Ferreira, Valentina Taguado, La Segura, Mónica Fonseca, Claudia Bahamón, Jenn Muriel y Carmen Villalobos, fueron algunas de las celebridades que festejaron el anuncio de Sebastián Villalobos.

Y aunque se desconocen otros detalles del futuro hijo del joven de 28 años, se presume que su pareja tendría cuatro meses de embarazo, aproximadamente.

¿Quién es la novia de Sebastián Villalobos?

Se trata de la modelo e influenciadora Camila Santamaría, con quien el también presentador sostiene una relación amorosa desde hace varios años, aun cuando tuvieron una larga ruptura, entre octubre de 2022 y febrero de 2024.

Durante su soltería, Villalobos se dio otra oportunidad junto a la mexicana Alana Lliteras, con quien compartió en el programa de televisión Top Chef VIP. Sin embargo, a los cinco meses de noviazgo todo concluyó.

“Las cosas con esta persona se acabaron hace muy poco, menos de un mes. Y no te voy a decir que no lo quiero o algo así, pero no quiero estar con él. Genuinamente, es una persona con la que no quiero estar (...) No terminamos bien. O sea, ni nos hablamos”, comentó Alana Lliteras en enero de 2024.

A pesar de que la ex de Sebastián Villalobos no entregó la razón por la que concluyó esta relación, sí dejó entrever que todo fue por un error de su antigua pareja: “Cuando alguien te decepciona es muy diferente a cuando terminas una relación por temas externos que... bien, ¿sabes? Las cosas con esa persona terminaron muy mal y por algo feo, entonces siento que esa decepción me hizo querer ya no estar ahí”.