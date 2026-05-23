Shakira no fue sola a México. Estuvo con Antonio de la Rúa antes de su show. Video

Shakira fue tendencia este jueves 11 de junio cuando se presentó en el estadio Azteca, ahora denominado Ciudad de México. Cantó por primera vez ‘Dai Dai’, el himno del Mundial de Fútbol 2026 y para millones de cibernautas su show fue el más destacado.

Antes de la barranquillera estuvieron el grupo Maná, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin y Ryan Castro.

La cantante colombiana llegó con varios días de anticipación a la capital mexicana para los ensayos y estar atenta a cada detalle de su esperado show. Recordemos que también estará deleitando con su espectáculo, ya que cantará en el medio tiempo junto a Madonna y a BTS, del partido de la final en julio próximo.

Antonio de la Rúa junto a Shakira antes del show

Volviendo a su presentación en México en la que lució lentes oscuros y desató una ola de especulaciones sobre si era ella o alguna doble, la cantante fue captada minutos antes de su entrada al estadio Azteca con quien fuera su pareja por casi una década: Antonio de la Rúa.

Las imágenes en las que la pareja se ve y se saluda afectuosamente con un gran abrazo, recorren las redes sociales y han traído de vuelta los rumores acerca de que la cantante podría estar dándose una nueva oportunidad en su vida sentimental, solo que esta vez se trataría de una relación más tranquila, madura y discreta. No obstante, también hay informaciones de fuentes cercanas a la artista que aseguran que en realidad volvieron a trabajar juntos y hoy son grandes amigos.

La misma Shakira reveló en entrevista reciente que no tiene tiempo para ese asunto y su vida social es prácticamente inexistente ya que su carrera y su rol de madre, ocupan todo su tiempo.

Shakira sin gafas y con Antonio de la Rúa

En el video se nota que Antonio porta gafete o credencial como parte de la organización del concierto, lo que indicaría que sigue haciendo parte del staff de la artista. Luego de saludarse como amigos que se aprecian y les agrada verse de nuevo, Antonio permanece junto a la cantante, que tiene su celular en la mano y parece estar en videollamada con alguien. Llama la atención que no luce las gafas que tuvo durante todo su show y posteriormente.

Recordemos que en marzo pasado cuando Shakira estuvo de gira por México, de la Rúa también fue captado en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, donde la artista se presentó a más de 400 mil personas. En ese momento se viralizaron videos de Antonio observando a su ex novia cantando ‘Día de Enero’ la canción que le decó cuando estaban juntos.

La historia de Shakira y Antonio de la Rúa

Shakira y Antonio de la Rúa fueron pareja por más de una década, antes que la colombiana conociera a Piqué. El argentino fue también Antonio su asesor legal y estratega de negocios. No obstante cuando rompieron el argentino demandó a Shakira reclamando cien millones de dólares argumentando que él había contribuido a que ella alcanzara la fama mundial y amasara una fortuna.

Un tribunal en Nueva York desestimó las demandas de Antonio, quien se fue con las manos vacías.

La pareja dejó el pasado atrás y se reencontró cuando Shakira volvió a Estados Unidos tras su ruptura con Piqué.