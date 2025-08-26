Taylor Swift y Travis Kelce se casaron: invitados, reglas y otros detalles sobre su boda

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron. La cantante y el jugador de fútbol americano contrajeron matrimonio el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden, en Nueva York, poniendo fin a meses de rumores sobre el siguiente paso en su relación, una de las más seguidas del entretenimiento y el deporte a nivel mundial.

La noticia fue confirmada de una forma poco convencional. En las pantallas exteriores del Madison Square Garden apareció el mensaje “JUST&T MARRIED!”, un juego de palabras con las iniciales de Taylor y Travis que hace referencia a la expresión en inglés “Just Married” (“Recién casados”). Minutos después de esa proyección, un representante de Swift confirmó oficialmente el matrimonio ante distintos medios estadounidenses, despejando cualquier duda sobre la celebración.

Fotografía por: LAURA BRETT

Invitados y lo que se sabe sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse más detalles de la ceremonia, que estuvo marcada por un fuerte dispositivo de privacidad. De acuerdo con la información divulgada por medios internacionales, el evento fue oficiado por el actor Adam Sandler, quien tuvo a su cargo la ceremonia en la que la pareja formalizó su matrimonio.

La celebración reunió aproximadamente a 1.000 invitados, entre familiares, amigos cercanos y reconocidas figuras del entretenimiento y el deporte. Entre los asistentes que han trascendido públicamente aparecen nombres como Ed Sheeran, Gigi Hadid y Hugh Grant, quienes hicieron parte del exclusivo grupo que acompañó a la pareja durante la jornada.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en el matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce fue la estricta política de privacidad implementada durante el evento. Según la información publicada por diversos medios internacionales, los asistentes no pudieron utilizar teléfonos móviles durante la ceremonia ni en la celebración posterior, una medida que buscó evitar filtraciones de fotografías y videos, permitiendo que los detalles del matrimonio permanecieran reservados.

La boda también tuvo un homenaje visible para quienes se encontraban en Nueva York. El Empire State Building fue iluminado con motivo del matrimonio de Swift y Kelce, convirtiéndose en otro de los símbolos que acompañaron una de las celebraciones más comentadas del año.

Aunque varios aspectos de la ceremonia ya salieron a la luz, otros continúan bajo reserva debido a las medidas de confidencialidad adoptadas por los novios. Sin embargo, la confirmación pública realizada desde el Madison Square Garden puso fin a las especulaciones y marcó oficialmente el inicio de una nueva etapa en la historia de la pareja.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí