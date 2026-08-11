Periodista de ‘Noticias Caracol’ busca a sus padres y sobrina atrapados en edificio de Cali

Tras más de 24 horas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a varias regiones del país, entre ellas el Valle del Cauca y Risaralda, continúa la búsqueda de personas que permanecen atrapadas o desaparecidas entre los escombros. Entre los afectados se encuentra Carlos Aponte, periodista de ‘Noticias Caracol’, quien llegó hasta el lugar donde colapsó el edificio residencial en el que se encontraban tres de sus familiares.

De acuerdo con la información entregada por el comunicador durante una entrevista en medio de las labores de rescate, su padre, su madre y su sobrina permanecen desaparecidos tras el derrumbe de la estructura ubicada al sur de Cali. Aponte se encuentra en el lugar acompañando las labores de búsqueda y siguiendo de cerca las operaciones para intentar localizar a sus familiares.

Estos son los familiares de Carlos Aponte que buscan tras el terremoto en Cali

Durante la conversación con ‘Noticias Caracol’, el periodista caleño entregó las características físicas de sus tres familiares, con el propósito de facilitar su identificación entre las personas que permanecen bajo los escombros.

La primera de ellas es su sobrina Ileana Giraldo, una niña de 10 años. Según explicó el periodista, es de tez blanca y tiene el cabello castaño. Aponte la describió como “una niña muy linda” y manifestó el impacto que le genera estar atravesando una situación que, según dijo, nunca imaginó vivir.

El padre de Carlos Apone (cuyo nombre es el mismo) también permanece desaparecido. Según explicó, se trata de un hombre de tez trigueña, con características físicas similares a las suyas, aunque tiene bigote. Esta descripción fue entregada por el periodista mientras continúa la búsqueda en la zona donde se encontraba el edificio.

La tercera persona es su madre, identificada como Stella Marín, de 62 años. De acuerdo con la descripción entregada por su hijo, es una mujer de tez blanca y cabello castaño.

Los tres se encontraban en el tercero de cinco pisos del edificio Torres del Limonar, en el sector Capri, uno de los 56 inmuebles que colapsaron en la capital del Valle del Cauca. La esperanza está intacta porque han rescatado personas con vida de entre los escombros tras el sismo del 10 de agosto.

Ellos son los familiares de Carlos Aponte que permanecen desaparecidos. Fotografía por: Captura de pantalla

El periodista también explicó durante la entrevista las condiciones en las que quedó la estructura y por qué el rescate se ha desarrollado con especial precaución. Según relató, el edificio colapsó hacia el costado donde se encuentra el apartamento de su familia y las vigas de la construcción terminaron cayendo hacia la zona en la que se encontraban sus familiares.

“Nosotros estamos en un tercer piso. ¿Qué quiere decir eso? Que quedamos ensanduchados”, explicó Carlos Aponte al referirse a la manera en que quedó atrapada la zona del apartamento después del derrumbe.

El integrante de ‘Noticias Caracol’ señaló que las labores para llegar hasta el lugar donde podrían encontrarse sus familiares deben realizarse de manera cuidadosa, debido al riesgo de que se produzca un nuevo colapso. “Están tratando de hacerlo de manera muy delicada para no generar otro derrumbe”, manifestó durante la entrevista.

Una señal de esperanza entre los escombros

En medio de la incertidumbre, durante las labores de búsqueda se presentó una señal que mantiene la esperanza de encontrar con vida a quienes permanecen atrapados.

Carlos Aponte contó que, al ingresar a la zona del edificio, escuchó sonidos provenientes del interior de la estructura. “Cuando uno entra y dice que toque, por allá muy al fondo se escucha como que tocan una puerta”, relató.

De acuerdo con lo explicado por el periodista, los equipos de rescate también tendrían indicios de que una mujer permanece con vida entre los escombros. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que se trate de Stella Marín, la madre del periodista.

“Tenemos esperanza de que, pues, esté viva y que mi sobrinita y mi papá también estén vivos”, afirmó Carlos Aponte, quien además agradeció el trabajo de los organismos de emergencia, los medios de comunicación y las personas que se han sumado a las labores de rescate.

“Todo el mundo está volcado a rescatar a todas estas personas y yo creo que, pues, es lo más importante en estos momentos para una ciudad que quedó prácticamente destruida, sobre todo en el sur de Cali”, agregó.

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