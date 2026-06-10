Tyler Mane, de ‘X-Men’ ‘Deadpool y ‘Wolverine’, tiene cáncer de mama: “Malas noticias”

El actor de 59 años había decidido inicialmente que no revelaría su diagnóstico de cáncer, sin embargo quiso enviar un mensaje para concientizar a los hombres de que este tipo de mal, aunque raro e inusual en varones, es una realidad.

El villano de ‘X-Men’ del 2000, que también intervino en ‘Deadpool’ y 'Wolverine’ en el 2024, dio la noticia mediante sus cuentas de Instagram y Facebook, con un video y un texto explicativo.

El actor canadiense de 59 años y popular por su rol de ‘Sabretooth’ detalló aspectos de su diagnóstico y lo que sigue en su vida.

“Uno de cada 750 hombres tendrá cáncer de mamá”, Tyler Mane

“Uno de cada 750 hombres será diagnosticado con cáncer de mama a lo largo de su vida, y yo soy uno de ellos. Normalmente se detecta en fases avanzadas, lo que empeora el pronóstico. Quiero cambiar eso. Sígueme, dale like y comparte; acompáñame en mi viaje para darle una patada en el trasero a esta enfermedad", dijo en su mensaje donde admitió algo de vergüenza.

“Sí. Tengo cáncer de mama. Y sí, es súper raro. Solo el 1% de los cánceres de mama son hombres (…) Para ser sincero, mi primera reacción fue mantenerlo en secreto. Es un poco vergonzoso” .

Mencionó el papel de su esposa Renae Geerling, ya que fue ella quien insistió en análisis, pese al escepticismo de los médicos. “No se habla de ello ni se busca. De hecho, todos mis médicos lo desestimaron y solo gracias a que mi esposa me insistió en que me extirparan el bulto pude acceder a una consulta temprana”.

El actor que dijo comenzar con las quimioteraipas compartó la que sería la primera de ellas mostrándose optimista frente a su lucha contra el mal. “Voy a derrotar al cáncer. Gracias por acompañarme en este camino. Necesitamos crear conciencia. El cáncer es terrible, pero si se detecta a tiempo, se puede ganar la batalla”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Tyler generalmente ha interpretado a villanos de contextura grande y temerarios. Fue Ajax, en Troya, en el 2004; personificó a Michael Myers en las películas Halloween I y II, en el 2007 y en el 2009.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí