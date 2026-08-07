Vanessa de la Torre se despide de Caracol Radio: “Recibí una llamada inesperada”

La periodista Vanessa de la Torre sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejará Caracol Radio, emisora a la que estuvo vinculada durante varios años y en la que condujo diferentes espacios informativos. La comunicadora compartió la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales, acompañado de un mensaje en el que reflexionó sobre los cambios y los nuevos comienzos.

En la grabación, la periodista hizo un recorrido por su trayectoria en la cadena radial, recordó algunos de los momentos que marcaron su carrera y expresó su agradecimiento hacia el equipo con el que trabajó. “Llegó el momento de despedirme. Todo en la vida comienza y todo en la vida también termina. Lo importante es terminar con el corazón pleno”, afirmó.

¿Por qué Vanessa de la Torre se va de Caracol Radio?

Fue en ese mismo mensaje donde la vallecaucana explicó que hace algunos días recibió una llamada que cambió el rumbo de su presente profesional. Sin entregar mayores detalles sobre su próximo destino, confirmó que aceptó una propuesta laboral que la llevó a tomar la decisión de cerrar su etapa en la emisora.

“Hace unos días recibí una llamada inesperada, la verdad es esa, que me cambió la manera de entender, por lo menos, mi presente como periodista. Acepté una oferta que me tiene muy, muy feliz, porque además voy a poder seguir haciendo lo que me gusta, que es estar con la gente. El periodismo es por la gente y para la gente”, expresó.

Vanessa de la Torre también aprovechó para recordar parte del camino recorrido en Caracol Radio, donde aseguró haber cumplido muchos de los objetivos que se había trazado desde el inicio de su carrera.

“La verdad es que en Caracol Radio he podido hacer todo lo que he querido: desde ir a Necoclí, atravesar el Darién, meterme a Venezuela, entrevistar a María Corina Machado, conocer gente que ha sido realmente increíble en mi carrera como periodista. He podido hacer todas las entrevistas y cumplir mis sueños”, señaló.

Así se despidió Vanessa de la Torre de Caracol Radio

En otro momento del video, la comunicadora agradeció el respaldo que recibió durante su paso por la compañía y aseguró que siempre encontró apoyo para desarrollar sus iniciativas periodísticas.

“Dejo a Caracol Radio, que ha sido mi casa editorial, donde he podido cumplir mis sueños como periodista y con quien solamente tengo gratitud. Agradezco profundamente que siempre he tenido un sí como respuesta en todos y cada uno de mis sueños”, afirmó.

La publicación de Vanessa de la Torre estuvo acompañada por una reflexión en la que reforzó el significado que tiene este cambio en su vida. “En la vida todo comienza y todo termina. La vida siempre tiene la magia fascinante de podernos sorprender y qué delicia que la corriente de un río te pueda llevar y te deje sumergir en ella. Es lo que me está pasando. Gracias Caracol Radio. Gracias vida”, escribió.

Aunque todavía no ha revelado cuál será su nuevo proyecto profesional, aseguró que muy pronto compartirá esa información con sus seguidores.

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