La Revista VEA te invita a disfrutar de la obra ‘Focaris’, la cual se presentará hoy, 31 de marzo a las 8:00 p.m. en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno (Carrera 9 #74 – 99). Diligencia el formulario y participa por una entrada.
VEA te invita a disfrutar la obra de teatro ‘Focaris’
Te invitamos a vivir un momento inolvidable en el Festival Internacional de Artes Vivas que se realiza en Bogotá del 27 de marzo al 5 de abril. Diligencia el formulario y participa por una entrada.
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Fotografía por: Teatro La Abadía