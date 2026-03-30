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VEA te invita a disfrutar la obra de teatro ‘Focaris’

Te invitamos a vivir un momento inolvidable en el Festival Internacional de Artes Vivas que se realiza en Bogotá del 27 de marzo al 5 de abril. Diligencia el formulario y participa por una entrada.

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Por Redacción Vea
31 de marzo de 2026
"Caperucita en Manhattan" es una adaptación de la novela de Carmen Martín Gaite, escritora española del siglo XX. Las obras del FIAV se presentarán hasta el 5 de abril.
Fotografía por: Teatro La Abadía

La Revista VEA te invita a disfrutar de la obra ‘Focaris’, la cual se presentará hoy, 31 de marzo a las 8:00 p.m. en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno (Carrera 9 #74 – 99). Diligencia el formulario y participa por una entrada.

Redacción Vea

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