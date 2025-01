Video: Mansión de Paris Hilton quedó destruida por los incendios en Los Ángeles

La socialité y empresaria Paris Hilton se sumó a la lista de celebridades que perdieron sus hogares en los incendios forestales de Los Ángeles. La heredera de la cadena hotelera Hilton se enteró de la noticia por televisión.

Por medio de redes sociales, Paris Hilton expresó su profundo dolor y conmoción ante la pérdida de su mansión, ubicada en la exclusiva zona de Malibú.

Así quedó la casa de Paris Hilton en Los Ángeles

“Estoy aquí en lo que solía ser nuestro hogar y tengo el corazón roto ¡Esto es verdaderamente indescriptible! Cuando vi la noticia por primera vez estaba en completo shock y no pude procesarlo. Ahora, de pie aquí y viéndolo con mis propios ojos, siento como si mi corazón se hubiera roto en un millón de pedazos”, expresó la mujer de 43 años tras llegar a su propiedad.

En las imágenes que Paris Hilton publicó a través de redes sociales quedó en evidencia la magnitud de la tragedia. Las paredes y techos de la mansión, valorada en millones de dólares, quedaron totalmente reducidos a cenizas.

“Esta casa no era solo un lugar para vivir, fue donde soñamos, reímos y creamos los más hermosos recuerdos como familia. Fue donde las pequeñas manos de Phoenix hicieron arte que amaré por siempre, donde el amor y la vida llenaron cada rincón. Verlo reducido a cenizas es devastador”, agregó la también DJ y cantante.

El mensaje de Paris Hilton a los demás afectados por los incendios en Los Ángeles

En su publicación, la neoyorquina aprovechó para dedicar unas palabras a otros, como Spencer Pratt y Heidi Montag, que han perdido sus hogares en los voraces incendios.

“Lo que me rompe el corazón todavía más es saber que esta no es solo mi historia ¡Tanta gente lo ha perdido todo! No son solo paredes y techos, son recuerdos y experiencias las que se han construido en estos hogares. Son las fotos, los recuerdos y las piezas irremplazables de nuestras vidas”, comentó Paris Hilton.

“Gracias a todos los que han enviado amor, oraciones y bondad, me recordaron que, incluso entre las cenizas, todavía hay belleza en este mundo. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. A todos los que están pasando por este dolor, por favor sepan que no están solos. Estamos juntos en esto. Vamos a reconstruir, vamos a sanar y nos levantaremos más fuertes que antes”, concluyó la celebridad norteamericana.