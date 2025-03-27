Yaneth Waldman dio detalles de la delicada situación que experimenta: “Peligroso y triste”

Yaneth Waldman volvió a alzar la voz para advertir sobre una situación que la afecta desde hace años y que, lejos de resolverse, se ha transformado con el paso del tiempo.

De acuerdo con lo expuesto por la actriz y presentadora en una reciente entrevista con La Red, se trata de un problema complejo, con impactos reales en personas que creen estar interactuando con ella.

¿Qué le pasó a Yaneth Waldman?

La situación comenzó hace varios años, cuando varias de sus fotos fueron utilizadas sin autorización para promocionar productos en redes sociales.

Yaneth Waldman relató que una seguidora la contactó reclamándole por un pedido que nunca llegó: “Me escribió una señora y me dijo que no le habían enviado las pastillas con las que yo me había adelgazado. Yo le respondí: ‘mi amor, yo no me he adelgazado con ninguna pastilla’”.

La actriz aclaró que su proceso de pérdida de peso fue resultado de una cirugía bariátrica realizada tiempo atrás, y no del consumo de productos “milagro”. Sin embargo, su imagen ya estaba circulando asociada a una publicidad engañosa que aprovechaba su reconocimiento público.

Ante lo ocurrido, buscó asesoría legal, pero el panorama no fue alentador: “Hablé con los abogados y es muy difícil hacer algo, es perder la plata”. Según le explicaron, se trata de redes organizadas que operan desde distintos países, con mecanismos para ocultar su rastro digital.

“No solo roban la plata, sino que inmediatamente clonan la tarjeta. Tienen el IP escondido”, agregó en su charla con La Red.

Aunque en su momento hizo varias publicaciones alertando a sus seguidores, el problema resurgió recientemente con un nuevo tipo de estafa. En esta ocasión, personas creyeron que Yaneth Waldman estaba vendiendo artículos íntimos usando nuevamente su imagen.

“Yo no vendo eso. Me mandaron una foto y yo quedé en shock”, dijo, visiblemente molesta por el uso que se estaba haciendo de una imagen tomada de un podcast que ella realizó.

Este episodio incluso generó reacciones inesperadas en redes sociales. “A raíz de eso tengo muchos chicos, mucho más jóvenes, que me escriben cosas rarísimas”, comentó, señalando lo incómodo de la situación.

Aunque le gustaría hacer mucho más por evitar esta situación, la recomendación legal para Yaneth Waldman sigue siendo la misma. “Mis abogados me dijeron que no pierdas el tiempo ni la plata. Lo que puedo hacer es alertar a la gente porque es algo peligroso y triste”, concluyó, advirtiendo además sobre los nuevos riesgos que implica la inteligencia artificial y la facilidad con la que se puede clonar una imagen o una voz.

