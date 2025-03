Yaneth Waldman y el delicado problema de salud que padeció recientemente: “Nadie supo”

Yaneth Waldman es una reconocida actriz y presentadora colombiana que goza de amplio reconocimiento, entre otras razones, por una carrera que abarca más de cuatro décadas.

Desde sus inicios, en programas como Pequeños gigantes y Sábados felices, hasta su papel como presentadora en Muy buenos días y El desayuno, la artista bogotana ha sabido ganarse el cariño del público con su estilo único y su capacidad para conectar con la audiencia.

En la actualidad, Yaneth Waldman continúa siendo una figura influyente en los medios de comunicación. Razón por la que fue invitada al pódcast Menopáusicas ¡y qué!, en el que la mujer de 63 años habló por primera vez sobre los graves problemas de salud que padeció hace pocos meses y que, según ella, le hicieron “ver la muerte a la cara”.

¿Qué le pasó a Yaneth Waldman?

De acuerdo con el relato de la actriz, en agosto pasado sufrió una crisis de salud que la obligó a ser hospitalizada en una conocida clínica de Bogotá. Y aunque las publicaciones de algunas amigas suyas, como Carolina Cruz y Andrea Serna, alertaron a sus seguidores de que algo malo estaba pasando, se reservó hasta ahora los detalles de lo ocurrido.

“En agosto tuve un problema de salud verraco, estuve 15 días hospitalizada en la Clínica Santa Fe por una septicemia. Mandaron a venir a mis hijos y tuve una manguera y una bolsa seis meses, Nadie se enteró, la tuve que sufrir sola (...) Y nadie se enteró, no porque me diera pena, sino simplemente porque no me gusta victimizarme”, explicó Yaneth Waldman.

“Luego de eso seguí en mis redes y estaba en 50 kilos ¡Fue duro como un $%&#@! Ahí entendí la mente de un suicida, entendí que es mucha la desesperación que sienten. Jamás uno no puede juzgar a una persona que se quita la vida (...) Ya el día que acepté mi bolsa, que la amé, ese día me mejoré”, agregó.

Por fortuna, Yaneth Waldman logró superar sus problemas y ahora goza de buena salud. No obstante, recordó que esta no ha sido la única ocasión en que ha enfrentado una situación delicada, pues en 1994, cuando trabajaba con Fernando González Pacheco, tuvo “muerte clínica”.