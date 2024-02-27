Yeferson Cossio sufrió accidente en el Amazonas y fue intervenido: “Me di durísimo”

El creador de contenido Yeferson Cossio sufrió un accidente durante un viaje al Amazonas, un episodio que terminó obligándolo a recibir atención médica y a someterse a un procedimiento tras las lesiones que presentó.

El propio influenciador relató lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde compartió varios videos del momento posterior al incidente y explicó a sus seguidores cómo se encontraba. Las imágenes rápidamente generaron preocupación entre quienes siguen su contenido.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio?

En los videos publicados en sus plataformas, Cossio apareció visiblemente afectado por un golpe en el rostro. “Me reventé la boca”, comentó al mostrar la lesión que había sufrido en la zona de los dientes y el labio.

Según explicó posteriormente, el impacto ocurrió mientras realizaba una actividad de aventura durante su visita al Amazonas. En medio de la jornada decidió lanzarse hacia un río desde una altura considerable, pero la caída terminó provocándole un fuerte golpe.

“Me está doliendo mucho. Me volé un diente... salió para la mierda, y también una carilla. Es que me di durísimo”, dijo en uno de los videos que compartió con sus seguidores, donde relató las consecuencias del accidente.

Aunque inicialmente continuó con el recorrido que estaba realizando en la zona, con el paso de las horas decidió buscar atención médica para revisar la lesión en su boca.

Posteriormente, Yeferson Cossio fue atendido por un especialista que evaluó el daño provocado por el golpe y realizó el procedimiento necesario para tratar la herida. Durante ese momento, el propio creador de contenido mostró parte de la atención médica que recibió.

“Bueno, llegamos para que cosan, muchas gracias por atenderme”, comentó mientras el profesional revisaba la zona afectada.

Tras el procedimiento, el influenciador aseguró que había grabado varios momentos de lo ocurrido durante el accidente. “Tengo muchos videos del accidente para mostrarles”, afirmó al explicar que documentó lo sucedido durante el viaje.

