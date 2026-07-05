Yina Calderón alerta por situación de ‘Epa Colombia’ y pide respuestas sobre su estado

En horas recientes, la situación de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, ha generado inquietud entre su entorno cercano luego de que surgieran denuncias relacionadas con la imposibilidad de establecer contacto con ella mientras cumple la condena impuesta por la justicia colombiana. Las versiones conocidas en las últimas horas también han incluido a la creadora de contenido Yina Calderón, quien hizo referencia al estado actual de su amiga y colega.

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¿Qué pasó con ‘Epa Colombia’?

La preocupación comenzó luego de que Yina Calderón publicara, a través de redes sociales, varios videos en los cuales aseguró que ni los familiares ni la defensa de Daneidy Barrera han logrado tener contacto con ella durante los últimos días.

“La familia no ha podido verla, la abogada tampoco ha podido verla. No sabemos qué está pasando con Epa Colombia. Eso es inhumano”, expresó la creadora de contenido y también exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, quien además pidió públicamente que se permita conocer el estado de la empresaria.

A esa denuncia se sumó el llamado de Wendy Herrera, abogada de la influenciadora y empresaria, quien afirmó que también se le impidió ingresar para reunirse con su clienta. Según explicó, esa situación podría representar una vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso.

Por ahora no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de ‘Epa Colombia’ ni sobre las condiciones en las que permanece recluida. Mientras tanto, las declaraciones de Yina Calderón y de la abogada Wendy Herrera han incrementado la atención alrededor del caso y mantienen la expectativa sobre una eventual respuesta del INPEC o de las entidades competentes que permita aclarar la situación.

¿Por qué ‘Epa Colombia’ fue condenada?

La antigua creadora de contenido fue condenada por los hechos ocurridos en noviembre de 2019 durante las protestas en Bogotá, cuando difundió en redes sociales un video en el que se le ve destruyendo una estación de TransMilenio, específicamente la estación Molinos.

Por estos hechos, la justicia colombiana la halló culpable de los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.

La condena fue emitida en 2020 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá, que le impuso una pena de 63 meses de prisión (poco más de cinco años), además de una multa económica e inhabilidad para ejercer actividades comerciales relacionadas con su empresa de productos capilares.

‘Epa Colombia’ fue capturada por agentes del CTI de la Fiscalía el lunes 27 de enero de 2025 en su salón de belleza ubicado en el barrio Restrepo, al sur de Bogotá. El procedimiento se llevó a cabo en horas de la noche, en cumplimiento de la orden judicial vigente para hacer efectiva la reclusión derivada de su condena, lo que marcó el inicio de su detención para el cumplimiento de la pena impuesta por la justicia colombiana.