Yina Calderón se despide de las redes sociales. “Está pasando por una depresión”

Yina Calderón siempre está muy activa en las redes sociales. Su contenido generalmente causa polémica y así como tiene miles de seguidores, también ha acumulado detractores. La ex participante de ‘Protagonistas de nuestra tele’, que adicionalmente, se ha desempeñado como empresaria de su marca propia de fajas, también ha sido noticia por sus cirugías.

De otro lado, en los últimos meses, Yina ha revelado y dejado en evidencia que en varias ocasiones su cuenta de Instagram ha sido sancionada. Cuando esta situación se ha presentado, Yina aguarda y regresa con su contenido. Ahora, según ella misma, lo dijo ha sido limitada en esta red social, por cuarta ocasión.

Para la generadora de contenido huilense sin duda, este capítulo la ha afectado mucho en su rol como influencer y por ello, se encuentra desmotivada.

Aún así, ha optado por otros caminos digitales como la plataforma Kick y allí estuvo en ausencia de su perfil de IG, pero ahora que regresó, una vez más la restringieron en Instagram, debido al reporte de un usuario digital. Calderón indicó que “no tenía fueras para seguir por cuarta vez” anticipando que se retiraría de las redes sociales.

“Gracias por tanto cariño y afecto en estos 10 años, quise personificar a la reina del jazz para este hallowen… los quiero para siempre y por siempre... no olviden ser reales sin importa qué pase !”, escribió Calderón en un texto que algunos han señalado de despedida y en el que evidenció que el traje que seleccionó para la festividad del 31 de octubre próximo es el de Amy Winehouse.

En otro mensaje, Yina dejó ver que en efecto, se ausentará del mundo digital “Esto es un adiós y al mismo tiempo un gracias por todo el apoyo de todos estos años. Los quiero”, dijo.

Aún no se ha establecido si su retiro será de todas las redes o solo de la que la sancionó.

Epa Colombia habló de Yina Calderón y su retiro

Una de las colegas más cercanas que Yina tiene es sin duda Epa Colombia, quien en un carrusel de preguntas y respuestas que tuvo en sus historias con algunos de sus followers mencionó el tema. “Yo apoyé mucho a Yina y Yina me apoyó mucho”, comenzó diciendo Daneidy Barrera. Luego reveló que en efecto, Calderón pasa por un momento bajo. “Está pasando por una depresión, siempre le tumban sus cuentas, no ha podido salir en las redes sociales...yo sé que el formato (de ella) es hablar de las otras personas, la vida de ella es eso y pobrecita, uno no puede juzgar la vida de nadie”, mencionó Epa dejando claro que ella estará ahí para su colega.

De momento, los seguidores de Yina aguardan si su retiro es definitivo o provisional.

Aquí más noticias de la farándula