Yola Berrocal, supuesta amante de Piqué, habla y reaviva rumores de aventura

El capítulo de Gérard Piqué y Shakira terminó para los protagonistas de esa relación, que en junio del 2022, dieron a conocer que habían terminado de común acuerdo y seguirían con sus vidas de manera cordial y por el bien de sus hijos. Algo que no fue del todo cierto, pues lo que vino después fue una serie de desencuentros, discusiones y desacuerdos al ponerse en evidencia que todo ocurrió por una tercera persona: Clara Chía.

Con el paso del tiempo y el lanzamiento de canciones llenas de directas e indirectas hacia Piqué, la marea fue bajando y Shakira parece haber superado ese capítulo doloroso de traición mediante su música.

Sin embargo, esta semana trascendió una posible y nueva infidelidad desconocida para el público y la prensa de Pique hacia Shakira. Se trataría de la primera vez que el exjugador de fútbol traicionó a la colombiana, cuando estaban en plena conquista.

Los medios españoles, y rápidamente los del resto del mundo que cubren esta información, publicaron que poco después de ganar la Copa Mundo con la selección Española en tiempos del ‘Waka waka’, Piqué tuvo una aventura con la estrella de realities Yola Berrocal y hubo testigos.

Ahora es justamente Yola Berrocal quien sale a hablar y no precisamente para zanjar dudas sobre la lealtad de Piqué para con Shakira, sino para aumentarlas aún más.

¿Yola Berrocal estaría pensando en dar una exclusiva de su romance con Piqué?

Sobre la información que dio el periodista Javier de Hoyos en la revista ‘Cuore’, que reveló besos entre Berrocal y Pique en una discoteca, de Madrid ella dijo: “No te lo voy a negar: esto me ha sorprendido mucho y no sé qué decirte”.

Luego mencionó su posición en este tipo de asuntos. “Lo que pasa es que nunca he hablado de estos temas. De mi vida privada sí que he hablado. ¿Pero de esto? No, jamás”. Más adelante y cuando se pensaría que negaría su idilio con Piqué mencionó: “Mira, hay gente que dice que me vio, ¿no? Vale, si hay gente que me vio, ¡que lo cuenten ellos! Yo no confirmo ni desmiento. Nada”, palabras que a juicio de los medios españoles y cibernautas solo pretenden aumentar la duda y por qué no, esperar a que una ubicación le ofrezca algo significativo para dar la exclusiva y contar que pasó en realidad entre ella y Piqué.

