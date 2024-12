Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla, quedaría pronto en libertad

El próximo 31 de marzo se cumplirán 30 años de la muerte de Selena Quintanilla, la joven promesa del tex-mex, fue asesinada a sangre fría en un motel de Corpus Christi, Texas, a manos de Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans.

Casi tres décadas después, el caso volvió a ser noticia entre los medios de comunicación. Sin embargo, en esta ocasión por temas relacionados a la condena de Saldívar, quien, a pesar de ser condenada a cadena perpetua, podría quedar libre en próximos meses.

¿Por qué la asesina de Selena Quintanilla podría quedar libre?

De acuerdo con información que compartió en horas recientes The New York Post, la mujer de 64 años “ha presentado la documentación para intentar ser liberada el próximo año”.

La solicitud de Yolanda Saldívar fue presentada ante el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), pues considera que “ya pagó su deuda con la sociedad” por un ataque que calificó como “accidental”.

En su versión, Yolanda Saldívar siempre sostuvo que nunca tuvo la intención de asesinar a Selena Quintanilla y todo fue un hecho "accidental". Fotografía por: Oxygen

“No tiene ningún defecto en su historial que impida que la junta de libertad condicional celebre una audiencia en marzo para determinar si la liberan”, expresó a dicho medio un representante de la Entidad que tiene en sus manos el futuro de la asesina de Selena Quintanilla.

“Fui condenada por la opinión pública, incluso, antes de que comenzara mi juicio”, dijo Saldívar en una entrevista que concedió a la producción del documental Selena and Yolanda: The Secrets Between Them.

Asesina de Selena Quintanilla estaría en riesgo

The New York Post expuso la versión de varias reclusas de la prisión femenina Unidad Mountain View (Gatesville, Texas), quienes indican que Yolanda Saldívar “es constantemente un objetivo”, lo que la obliga a ser alojada bajo custodia especial.

“Hay una recompensa por su cabeza, como si todo el mundo quisiera un pedazo de ella. Los guardias la mantienen alejada de todos los demás, porque la odian mucho. Si ella estuviera fuera [en la población general], alguien trataría de derribarla”, expresó a dicho medio Marisol López, quien fue compañera de la asesina de Selena Quintanilla por cinco años (2017-2022).

“Todo el mundo siempre decía: ‘Déjame tener cinco minutos con esa p***’ (...) Todo el mundo quería que se hiciera justicia para Selena. Tiene una diana en la espalda”, agregó Yesenia Domínguez, otra mujer que estuvo privada de la libertad en la prisión de Gatesville.

Dicha versión fue confirmada en 2018 por Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla, quien le dijo a Primer Impacto (Univisión) que otros reclusos habían estado amenazando la vida de Yolanda Saldívar.

“Hasta el día de hoy, todavía recibimos cartas de mujeres que están en la misma prisión donde dicen que la están esperando (...) Dicen que la van a matar. Hay mujeres malas allí. Mujeres que han asesinado a otras personas en el pasado. Es por eso que están ahí. No tienen nada que perder”, concluyó en aquella ocasión.